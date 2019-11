Da er nach eigenen Angaben kurz eingeschlafen war, ist ein 18-jähriger Renault-Fahrer am Samstagabend gegen 23.20 Uhr auf der Autobahn 81 auf einen vorausfahrenden Peugeot aufgefahren. Der 18-Jährige war laut Polizei in Richtung Singen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Rottweil nickte der junge Mann kurz ein und prallte auf der Heck des Peugeot. Der Renault schleuderte gegen die Betonmittelschutzwand und kam auf dem Überholstreifen zum Stehen. Der Peugeot wurde nach rechts in die Leitplanken katapultiert. Die beiden Insassen im Renault blieben unverletzt. Im vollbesetzten Peugeot zog sich der 25-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf 7 000 Euro geschätzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmt.