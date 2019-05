Seit zehn Jahren mundet das frische Brot

Der Geschichts- und Heimatverein hat mit dem jährlichen Brotfest das zehnjährige Bestehen des Backhäusle beim Bürgerhaus gefeiert. In einer umfangreichen Fotoausstellung konnte der Bau des Häusle vom Vermessen, Bodenplatte eingießen über die Grundsteinlegung bis zur Vollendung nachvollzogen werden. Über 40 Mitarbeiter haben in zahllosen Stunden ehrenamtlich hiermit ein kleines Denkmal gesetzt.

Bei der Einweihung des Backhäusle am 17. Mai 2009 wurde auch das Brotfest geboren. Denn seit diesem Tag ist das Interesse an frischem, selbst gebackenem Bauernbrot beständig groß, sodass das Backteam mit Joe Schmidt, Christine Becker, Bernhard Schleinkofer, Hans Wachter und Willy Bronner alle zwei Wochen für die Holzofenbrot-Liebhaber, auch aus den Umlandgemeinden, Backtage anbietet, die auf große Resonanz stoßen.

So wurden auch im Jubiläumsjahr bereits am Samstag über 90 Laib Brote gebacken, die käuflich erworben werden konnten. Doch am sonntäglichen Festtag wurde die beliebte Dünnete mit einer speziellen Rahmsoße, Speck und Zwiebeln belegt, ofenfrisch und warm den vielen Gästen serviert. Den ganzen Tag über herrschte reger Backbetrieb. War das Wetter zum draußen sitzen doch etwas zu kühl, war es in der Scheune und der unteren Stube gemütlich. Die kleinen Besucher konnten eine Fahrt auf einem Kinderkarussell genießen, die Erwachsenen das Backhäusle besichtigen.

Vor zehn Jahren ließ der Geschichts- und Heimatverein in dem historischen Backhäusle beim Bürgerhaus alte Denkinger Backtradition wieder aufleben. Bereits bei der Gründung des Geschichts- und Heimatvereins 1995 stand der Bau eines Backhäusle als Ziel vor Augen. Der erste finanzielle Grundstock wurde mit dem Erlös einer Fotoausstellung 1996 mit 1000 DM gelegt. Viele weitere Spenden folgten. Auch durch die Leader-Aktionsgruppe mit Mitteln der Europäischen Union wurde das Objekt gefördert. Acht Backhäusle im Dorf waren bis in die 60er Jahre im Ort bekannt.

Beim Bau wurde besonderer Wert auf alte Bautradition gelegt. Viel Zeit und Sorgfalt wurde in jahrelanger Vorarbeit unter der Stabführung von Hermann Buschle und Josef Fetzer aufgewendet, um alte Baumaterialien wie Ziegel, Ziegelsteine, Tuffsteine, Bauholz, Fenster und Fensterläden, Beschläge, Lampen und Schalter zu bergen und aufzubereiten. Um das Projekt mit Leben zu erfüllen, hieß es zunächst experimentieren, heizen und messen, wie lange der Holzbackofen braucht, um die erforderliche Temperatur zu erreichen, ist in der Chronik nachzulesen. Immer wieder haben die beiden „Ofenbauer“ und Backexperten Josef Fetzer und Uli Walter probiert und getestet. Vom „Traumbrot“ wurde nach dem ersten Backtag gesprochen.

Um Backinteressierte vorzubereiten, wurden Backkurse mit Experten wie Vollwertexpertin Klara Buhl, Müllermeister Daniel Blattert und vom heimischen Backmeister Rolf Thieringer angeboten. So erfuhren Anfänger wie Erfahrene in Theorie und Praxis viel über Bauernbrot und Mehlsorten. Und wie denen das selbstgebackene Holzofenbrot schmeckte, zeigte die rege Nachfrage nach Rezepten. Inzwischen arbeitet das Backteam nach einem alten, wieder aufgearbeiteten Rezept. Alle 14 Tage wird im „Backhäusle“ ein Backtermin angeboten.