Am Sonntag, 20. Oktober, wird in Balgheim ein neuer Bürgermeister gewählt. Während AfD-Mitglied Samuel Speitelsbach als Kandidat im Wahlkampf kaum in Erscheinung getreten ist und auch bei der offiziellen Kandidatenvorstellung nicht anwesend war, sind Nathanael Schwarz und Alexander Weiß die beiden von der Bevölkerung wahrgenommenen Kandidaten.

Nathanael Schwarz ist 29 Jahre alt. Der Bankkaufmann arbeitet als selbstständiger Vermögensberater in Tuttlingen und kommt ursprünglich aus Nendingen. Seine Frau Theresa ist Erzieherin, aktuell befindet sie sich noch in Elternzeit und betreut die neun Monate alte Tochter der Schwarzens. Seine Frau hat die meiste Zeit in Trossingen gelebt, kommt aber gebürtig aus dem Raum Esslingen.

Unsere Redakteurin Regina Braungart hat Nathanel Schwarz und Alexander Weiß in einem Doppelinterview mit identischen Fragen nach ihren Motivationen und Qualifikationen befragt und die beiden gebeten, zu aktuellen Fragen und Themen in Balgheim Stellung zu nehmen.

Herr Schwarz, wieso Bürgermeister?

Seit meiner frühen Jugend hat mich Politik begeistert. Wo es ging, habe ich mich aktiv eingebracht, Ideen entwickelt und begleitet. Hierdurch habe ich auch Einblicke in die Arbeit verschiedener Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewonnen. Und so ist in mir der Wunsch gereift, selbst Bürgermeister zu werden und meine Leidenschaft und meine Motivation für die Kommunalpolitik einzubringen. Es würde mich sehr freuen, Balgheim in den nächsten Jahren positiv entwickeln und begleiten zu können.

Wie muss in Ihren Augen ein guter Bürgermeister sein?

Ein guter Bürgermeister muss nah an den Bürgerinnen und Bürgern sein, ein offenes Ohr haben und die besten Lösungen für die Gemeinde finden. Ebenfalls muss der Bürgermeister mit Motivation und Sachverstand die Gemeinde positiv voranbringen und nachhaltig wirtschaften.

Witzigerweise sind Sie ja beide „Nendinger“. Kennen Sie sich von da schon?

Ehrlich gesagt nein. Ich habe bis vor wenigen Jahren in Nendingen gewohnt und bin zum Teil bis heute im Vereins- und Gemeinschaftsleben aktiv. Hatte in dieser Zeit aber nie direkten Kontakt zu Herrn Weiß.

Sie haben beide andere Berufe gelernt, als Sie jetzt ausüben bzw. Sie arbeiten in Fortentwicklungen Ihrer Berufe. Warum eigentlich?

Es war mir immer wichtig, mich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Ich habe mich nie auf dem Erreichten ausgeruht, sondern stets den Blick nach vorne gerichtet. Daher war ich auch schon in unterschiedlichen Branchen und in unterschiedlichen Bereichen tätig. Während dieser ganzen Zeit war mir aber klar, dass ich mich gerne für ein Bürgermeisteramt bewerben würde. Jetzt fühle ich mich reif dafür.

Welches war der wichtigste Tag in Ihrem Leben?

Der Tag, an dem meine Tochter Thea zur Welt gekommen ist. Ich glaube, da können viele Väter und auch Mütter zustimmen, dass die Geburt des eigenen Kindes ein ganz besonderes Erlebnis ist.

2017 war bei der Bundestagswahl die AfD zweitstärkste Kraft in Balgheim. Was sagen Sie dazu?

Dieses Wahlergebnis gibt sicherlich einen gewissen Unmut über die Bundespolitik wieder. Man kann unterschiedlicher Meinung sein und als Politiker beziehungsweise Bürgermeister muss man auf die Bedürfnisse und Wünsche der Bürger reagieren und eingehen. Hierbei ist es mir wichtig, dass wir einen guten Umgang vor Ort haben und alle mitnehmen. Wichtig ist, dass wir vor Ort gemeinsam zeigen, wie Demokratie funktionieren kann.

Wie wollen Sie auffangen, dass Sie keine Verwaltungsausbildung haben?

Bisher habe ich immer gezeigt, dass ich neben dem Beruf und in meiner Freizeit viel lernen kann. Meine Fortbildungen an der Gewerbeakademie und an der Steinbeis Business Academy haben mir gezeigt, dass ich mich schnell in neue Themen einarbeiten und mich weiterentwickeln kann.

Es gibt viel Lernmaterial und viele Seminare, die ich mir ab Montag zu Gemüte führen werde. Für die fachliche Aneignung der Verwaltungsthemen bilden die Abschlüsse zum Betriebswirt (GA) und Bachelor of Business Administration eine gute Grundlage.

Wie stehen Sie zur Frage der Spaichinger Klinikschließung?

Das war ein Thema, das in den vergangenen Wochen fast nie angesprochen wurde. Dennoch finde ich eine ärztliche Versorgung in nächster Nähe sehr wichtig und erhaltenswert. Die Spaichinger Klinik fungiert in dieser Hinsicht als Tor für eine optimale Versorgung im gesamten Landkreis Tuttlingen. Daher spreche ich mich für den Erhalt der Klinik in Spaichingen aus.

Balgheim hat sich in den vergangenen Jahren enorm ausgedehnt, wie stehen Sie zum Thema Flächenfraß?

Für eine sichere und eigenständige Zukunft gehört ein gesundes Wachstum. Es wäre mir persönlich lieber, das Wachstum durch Schließung von Baulücken und Verdichtung zu erreichen. Die Eigentümer kann man allerdings zu nichts zwingen, ebenso kommen selbstverständlich keine Enteignungen in Betracht. Daher gilt hier in Zukunft mit Maß und Verstand Baugebiete auszuweisen und kleine Schritte zu machen. Für Gewerbeflächen müssen ebenfalls Nutzen und Flächenverbrauch abgewogen werden, auch hier sind die Flächen endlich.

Welches Thema ist Ihnen – neben Einzelinteressen – im Wahlkampf besonders ans Herz gelegt worden?

Es gab viele Themen, die in den vielen Gesprächen angesprochen wurden. Ein Thema, das sehr oft angesprochen wurde war der Jugendraum und der Umgang mit den Jugendlichen. Von vielen Seiten wurde mir eine Wiederbelebung des Jugendraums ans Herz gelegt. Eine aktive Einbindung der Jugendlichen finde ich wichtig. Die junge Generation sichert in Zukunft das Gemeinde- und Vereinsleben in Balgheim.

Ergänzungsfragen:

Meine größte Stärke ist… Zielstrebigkeit

Meine größte Schwäche ist… Gummibärchen essen

Mein Lieblingsautor ist ... Jörg Maurer

Meine Lieblingsmusik ist … abhängig von der Situation

Wenn ich am Sonntag gewählt werde, ist meine erste Amtshandlung… Ich will in Zukunft eine aktive Bürgerbeteiligung in Form einer Ideen-/Bürgerwerkstatt etablieren und das von Anfang an.

Balgheim braucht eine Umgehungsstraße, weil ... es eine Chance ist, die aktuelle Ortsdurchfahrt positiv zu entwickeln.

Balgheim braucht keine Umgehungsstraße, weil ... der Flächenverbrauch und die Kosten sehr hoch sind.

Mein Mitbewerber ... hat in den vergangenen Wochen einen fairen Umgang gepflegt. (abra)