Unter reger Beteiligung der Bevölkerung hat am Freitagnachmittag das Richtfest für den Anbau der DRK-Garage stattgefunden. „Mit Fleiß vom Morgen bis zur Nacht, ward dieses schöne Werk vollbracht. Es war mit uns des Hergotts Segen, daran stets alles ist gelegen“, so lautete der erste Satz des Richtspruches, den Zimmerer-Meister Michael Mauch sprach.

Mit dem Spruch gedachte der Handwerksmeister all derer, die am Bau der Garage beteiligt waren, und wünschte den künftigen Nutzern des Gebäudes alles Gute. Zu jedem Spruch wurde, wie es Tradition ist, ein Schluck Wein getrunken. „Gläslein komm und spring in Stück, bring uns allzeit Glück“, mit diesem Schlusssatz warf Michael Mauch das Glas zu Boden, doch es zerbarst nicht. Die Anwesenden nahmen es mit Humor und reichten dem Zimmerer-Meister einen weiteren Becher, der in Scherben zersprang.

Die Gäste nutzten die Gelegenheit, sich die an die Garage angebaute Erweiterung anzusehen. Der Anbau war nötig geworden, nachdem das DRK ein neues Einsatzfahrzeug erhalten hat (wir haben berichtet). Um die Kosten für den Anbau im Rahmen zu halten, leisteten viele Mitglieder, Freunde und Unterstützer der Aldinger Ortsgruppe des Roten Kreuzes viele ehrenamtliche Arbeitsstunden.

Die Mittel für die Garage muss sich das DRK erarbeiten, wie jeder andere Verein auch. „Im Rahmen der Vereinsförderung haben wir von der Gemeinde einen Zuschuss für das Fahrzeug und die Garage erhalten, vom Kreisverband kam noch ein weiterer Zuschuss für das neue Einsatzfahrzeug“, erklärte Sandra Hugger, stellvertretende Ortsgruppenleiterin.