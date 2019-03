Segelflieger ehren Gerhard Renner

Höhepunkt der Generalversammlung der Segelfluggruppe Spaichingen-Aldingen im Vereinsheim ist die Ehrung von Gerhard Renner gewesen, der 2018 Deutscher Viezemeister in der Standardklasse bei der dezentralen Deutschen Meisterschaft im Streckensegelflug (DMSt) wurde.

Der Vorstand ehrte im Rahmen der Hauptversammlung Gerhard Renner für seinen hervorragenden zweiten Platz in der Standardklasse bei der deutschen Meisterschaft im Streckensegelflug 2018. Mit seinem Flugzeug, einem Discus bT ,erreichte er 3353,42 Punkte und musste sich in seiner Klasse nur Peter Mangold vom SSV Ludwigshafen/Rhein, der 3467,42 Punkte bekam, geschlagen geben.

Vorsitzender Gerold Hermle lobte in seinem Rückblick den Zusammenhalt im Verein und die hohe Einsatzbereitschaft, nicht nur der Vereinsmitglieder, sondern auch die von deren Angehörigen. Er berichtete über eine unfallfreie Saison 2018 und den gut ausgestatteten vereinseigenen Flugzeugpark. Bereits am Samstag vor der Generalversammlung wurden alle Flugzeuge von einem Prüfer kontrolliert und ohne Beanstandung für die kommende Flugsaison freigegeben.

Damit auch der Nachwuchs auf modernen Flugzeugen umfangreich, einschließlich Segelkunstflug ausgebildet werden kann, wird voraussichtlich 2020 der Flugzeugpark um die neu auf den Markt gekommene ASK 21 B ergänzt.

2018 hat der Verein auch in eine Erweiterung des Vereinsheims Geld und viel eigene Arbeitskraft investiert. Nachdem nun ein Carport fertiggestellt ist, können für die Winterwartung alle Segelflugzeuge in ihren Anhängern direkt beim Vereinsheim in Spaichingen untergebracht werden.

Die Ausführungen des Vorstands wurden sowohl durch den Finanzbericht des Kassierers Peter Reinert als auch durch die Statistiken zur Flugzeugnutzung und zu den geleisteten Arbeitsstunden untermauert. Nach dem Bericht der Kassenprüfer Michael Kaiser und Gerhard Renner wurde die Vorstandschaft ohne Gegenstimmen entlastet.

In den Ämtern bestätigt

Bei der SFG Spaichingen-Aldingen werden die Ämter im Zweijahresrhythmus neu gewählt. Dieses Jahr waren der Vorsitzende, der Kassierer und der Ausbildungsleiter neu zu wählen. Jeweils einstimmig wurden die Amtsinhaber bestätigt.