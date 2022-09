Seelsorgeeinheit lädt zum Laufen auf der Via Lucis ein

Bei der Schenkenbergkapelle (Emmingen-Liptingen) entstand vor circa 30 Jahren die Idee, den Kreuzweg in einen Lichtweg (Via Lucis) einmünden zu lassen, um das Geheimnisvolle der Auferstehung und die Begegnung mit dem Auferstandenen erlebbar zu machen. Diese Vorstellung wurde mit dem Rottweiler Künstler Tobias Kammerer umgesetzt. Der Weg mit den modernen Skulpturen wurde im Mai 2021 eingeweiht und gesegnet.

Die Katholische Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit Klippeneck-Primtal lädt ein, am Mittwoch 21. September, den Kreuzweg Via Lucis unter der spirituellen Begleitung von Gerhard Liehner und Alexander Krause mit Meditation und Gebet zu erkunden und zu erleben. Die Teilnehmer werden circa 90 Minuten auf dem Rundweg unterwegs sein. Treffpunkte für Fahrgemeinschaften aus den einzelnen Gemeinden jeweils um 17 Uhr an den Kirchen in Aldingen, Aixheim, Denkingen und Frittlingen.

Beginn des gemeinsamen Rundweges ist um 18 Uhr an der Schenkenbergkapelle in Emmingen-Liptingen. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.