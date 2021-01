Schwester Rodena Gutmann ist gestorben.

In Untermarchtal ist am 16. Januar Schwester Rodena Gutmann (Taufname Ida) gestorben. Sie war am 16. März 1935 in Bubsheim als eines von sieben Kindern geboren und war viele Jahre im Vinzenz von Paul Hospital im Rottenmünster tätig.

Die Generaloberin der Vinzentinerinnen von Untermarchtal, Schwester Elisabeth Halbmann, würdigte in einem Nachruf den großen Lebenseinsatz der Ordensschwester aus Bubsheim. Nach ihrer Schulzeit arbeitete sie zuerst in der Hohnerfabrik im Dorf und später in der Nadelfabrik in Wehingen. Schon in dieser Zeit erwachte in ihr der Wunsch, Missionsschwester zu werden, um an der Ausbreitung des Glaubens in Afrika mitzuwirken. Im Frühjahr 1953 eröffnete sie ihrem Freund, dass sie ins Kloster gehen möchte und erbat von ihren Eltern die Zustimmung dafür, die sie mit gemischten Gefühlen gaben.

Sie trat am 4. Oktober 1954 als Kandidatin bei den Barmherzigen Schwestern in Untermarchtal ein. Vom 1. April 1955 ab besuchte sie den Krankenpflegekurs im Marienhospital, den sie mit dem staatlichen Examen 1957 abschloss. Zurückgekehrt ins Postulat, wurde sie am 18. September 1957 in das Noviziat aufgenommen und legte am 22. September 1958 die Profess ab.

Dann folgten Tätigkeiten als Krankenschwester im Krankenhaus in Riedlingen, in der Krankenpflege in Degerloch, im Spital in Schwäbisch Gmünd, im Seniorenzentrum in Wangen, im Krankenhaus in Horb, im Seniorenzentrum in Leutkirch und 22 Jahre im Rottenmünster. Dazwischen lagen Jahre in denen das schwere Asthma die Ausübung ihres Berufes immer schwieriger machte. Deshalb war Sr. Rodena im Rottenmünster als Mesnerin und in der Verwaltung tätig.

„Wer Sr. Rodena begegnete, erlebte sie meist als stille, freundliche Schwester, die ihr Leiden mit Geduld und Ergebung trug“, so die Generaloberin. Beerdigung war am Dienstag in Untermarchtal.