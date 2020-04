Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, der im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagnachmittag in die sich am Ende der Oberdorfstraße am Waldrand westlich von Aixheim stehende Schutzhütte des Albvereins begangen wurde. Unbekannte Täter verschafften sich laut Polizei gewaltsam an der Zugangstür Zutritt in die Schutzhütte. Es blieb beim Sachschaden an der Eingangstür, aus der Schutzhütte wurde nichts entwendet. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 9318-0, zu melden.