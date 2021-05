Schuss mit Schreckschusspistole versetzt 15-Jährige einen Schock

Einen Schuss in die Luft soll der Beifahrer aus einem weißen/silbernen Kleinwagen abgegeben haben, als am Freitag, gegen 17.22 Uhr ein 15-jähriges Mädchen zu Fuß im Bereich Duttenhofer Straße/Pfisterstraße in Rottweil unterwegs war. Die alarmierte Polizei fand am Ereignisort eine Hülse einer Schreckschusspatrone.

Die 15-Jährige erlitt durch den Vorfall einen Schock, der ärztlich begutachtet werden musste, so die Polizei. Die Hintergründe der Straftat seien bislang nicht bekannt. Eine konkrete Gefahr für das Mädchen lag nach bisherigem Ermittlungsstand nicht vor. Weitere Einzelheiten konnten bisher nicht in Erfahrung gebracht werden.

Zeugen, die Angaben zu dem waffenrechtlichen Verstoß und Verdacht der Körperverletzung machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottweil unter Tel.: 0741/4770 in Verbindung zu setzen.