Schule ist das größte Projekt

Die Vorstellung des Haushaltsplans in der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres ist in Aldingen Tradition. So präsentierte Kämmerin Alexandra Scheibner bei der gemeinsamen Sitzung der Gemeinde- und Ortschaftsräte von Aldingen und Aixheim am Dienstagabend im Ratssaal des Aldinger Rathauses den ersten von ihr erarbeiteten Gemeindeetat. Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts ist mit 23,26 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt mit 7,96 Millionen Euro geplant.

Somit hat der Etat ein Volumen in Höhe von 31,22 Millionen Euro. Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4,5 Millionen Euro werden erwartet, aus den Rücklagen werden knapp 3 Millionen entnommen und die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beläuft sich voraussichtlich auf 2,2 Millionen Euro.

Auf der Ausgabenseite schlägt der Erweiterungsbau der Schule mit 10 Millionen Euro als größter Posten zu Buche. Das ist gleichzeitig die größte Investition der Gemeinde.

Die Einnahmen und Ausgaben für die Wasserversorgung sowie die Nahwärme sind in Eigenbetrieben dargestellt worden. Die Gemeinderäte nahmen den Haushaltsplan zur Kenntnis, um in der nächsten Sitzung den Beschluss zu fassen.

Gemeinderat und Förster Siegfried Scheu übernahm als Vertreter des Forstamts die Vorstellung des Bewirtschaftungsplans für das Forstwirtschaftsjahr 2019 und gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr.

Scheu gab dem Gemeinderat einen Überblick über die Waldschutzsituation im ganzen Land, wobei der Landkreis Tuttlingen bei den Dürre- und Insektenschäden beim Nadelholzeinschlag im mittleren Feld zu finden ist. Im Gemeindewald Aldingen lag der Anteil der zufälligen Nutzungen wegen Insekten bei 24 Prozent, wegen Sturm bei 36 Prozent und die planmäßigen Nutzungen lagen bei 40 Prozent.

Wald bringt 14 500 Euro

Gemeinde- und Ortschaftsrat stimmten dem vorgelegten Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019 mit Einnahmen in Höhe von 124 000 Euro und Ausgaben in Höhe von 109 500 Euro und dem sich daraus ergebenden rechnerischen Betriebsgewinn in Höhe von 14 500 Euro zu.

Die Realisierung der neuen Bücherei in der Hauptstraße 4 schreitet zügig voran, so dass von einer Inbetriebnahme im Frühjahr ausgegangen werden kann. In diesem Zusammenhang beschloss der Gemeinderat, die neue Bücherei mit dem sogenannten RFID-System der Firma EasyCheck aus Göppingen zum Angebotspreis in Höhe von knapp 24 000 Euro auszustatten.

Damit wird in der künftigen Bibliothek die selbständige Ausleihe und Rückgabe von Medien möglich. Das RFID-System biete viele Vorteile, wie zum Beispiel Zeitersparnis durch Stapelverarbeitung oder mehr Privatsphäre für Benutzer. Zudem steigere es die Attraktivität der Bücherei.

Radfahren soll sicherer werden

Das Fahrradfahren im Gemeindegebiet von Aldingen und Aixheim soll sicherer werden. Dazu hat der Gemeinderat die Firma Rapp Regionalplan aus Lörrach mit der Machbarkeitsuntersuchung und der Erstellung eines Konzepts zur Anlage von Schutzstreifen für Radverkehr in Aldingen und Aixheim zur Angebotssumme von 10 250 Euro beauftragt.

Am Rande der Gemeinderatsitzung hat Bürgermeisterstellvertreter Stefan Bacher an Bürgermeister Ralf Fahrländer eine vom Landratsamt Tuttlingen ausgestellte Dankurkunde mit einem kleinen Geschenkkorb der Gemeinde für seine 25-jährige Dienstzeit im öffentlichen Dienst übergeben.