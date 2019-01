Schräge Aktien und Hühnerpatenschaften: Das sind alternative Konzepte auf dem Land

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind groß: Nicht an jeder Ecke gibt es einen Supermarkt und der Bus fährt nur alle zwei Stunden. Da müssen kreative Ideen her. Schwaebische.de stellt vier Konzepte vor:

Mitfahren leicht gemacht

Einfach hinsetzen und mit etwas Glück gleich unterwegs sein. In Denkingen im Landkreis Tuttlingen ist das kein Problem. Die Idee eines Mitfahrbänkles haben sich die Denkinger aus dem Allgäu abgeschaut: „Auf dem Land fahren Busse nicht so oft wie in Städten - daher wollten wir die Gemeinden besser vernetzen", erklärt Frank Nann von der Gemeinde.

Und das macht Schule: inzwischen sind im Umkreis insgesamt 16 Mitfahrbänkle aufgestellt – unter anderem in den Nachbargemeinden Aldingen, Frittlingen, Deißlingen, Trossingen und Wellendingen. Das Netz soll weiterwachsen, damit das Konzept aufgeht. "Etwa in Rottweil und Spaichingen wird besprochen, ob dort ebenfalls Mitfahrbänkle aufgestellt werden", erklärt Nann. Über die Webseite www.mitfahrbänkle.de können sich Fahrer und Mitfahrer vernetzen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Link: Webseite

Wer in einem kleinen Dorf lebt, kennt das Problem nur zu gut: Abends oder am Wochenende irgendwo hinkommen – ohne Auto kann das ganz schön schwierig werden. Busse fahren oft nur bis zu bestimmen Uhrzeiten, an Sonn- oder Feiertagen auch mal gar nicht. In mehreren Gemeinden im Landkreis Tuttlingen gibt es deshalb seit kurzem sogenanntem Mitfahrbänkle:

Büffelfleisch online

Schuhe oder Bücher online zu bestellen, ist längst zur Gewohnheit geworden. Aber Büffelfleisch? Über das Onlineportal www.kaufnekuh.de kann jeder der möchte, ausgewählte Teile einer Kuh kaufen. Erst wenn das Tier vollständig reserviert ist, wird es geschlachtet. Familie Betz aus Laichingen hat schon einige ihrer Büffel auf diese Weise verkauft. "Das hat Vorteile für Verbraucher und für uns Landwirte", sagt Petra Betz.

Die Herkunft des Tieres vom Biohof aus der Region sei bekannt, der Verkauf nachhaltig, da nichts weggeworfen werde. Dadurch bekomme ihr Fleisch einen besonderen Wert. Etwas teurer ist das ohnehin luxuriösere Büffelfleisch für die Verbraucher ohnehin. Denn der Büffel wächst langsamer als eine Kuh und frisst kein Getreide, sondern ausschließlich Gras, Heu, Laub – und das für mindestens zwei Jahre. Link: www.kaufnekuh.de

Käse als Dividende

Aktien verkaufen und die Dividende in Form von Käse auszahlen – diese Idee klingt zunächst ungewöhnlich, kommt aber gut an. Jörg Vogler hat 1995 den Familienbetrieb in Gospoldshofen bei Bad Wurzach übernommen. Vor ein paar Jahren fällte er dann die Entscheidung, die Käserei auszubauen. „Wir haben das Grundstück nebenan gekauft und das Blockhaus gebaut, in dem jetzt der Laden, ein Restaurant und ein Museum sind“, sagt Jörg Vogler.

Das Startkapital für den Ausbau hat er sich mit einer ganz besonderen Idee finanziert: Er verkauft Aktien für 100 Euro und für die bekommen die Aktionäre dann ein Kilo Käse im Jahr. 1500 Stück hat er innerhalb von zwei Wochen verkauft, 500 davon in der Region. So viele, dass er jetzt keine weiteren verkaufen kann – außer, jemand gibt seine Aktie zurück. Für seinen Käse liefern sieben Landwirte aus dem Ort täglich 4000 Liter Milch, aus denen dann 15 verschiedene Sorten Käse entstehen. Link: www.kaeserei-vogler.de

Neue Familienmitglieder: Patenhühner

Glückliche Hühner sollen auch ihre Paten glücklich machen: In Raderach bei Friedrichshafen kann jeder eine sogenannte „Hühnerpatenschaft“ erwerben. Für 9,15 Euro monatlich kann die „kleine Patenschaft“ für ein Huhn übernommen werden.

Dabei bekommt der Pate jede Woche sechs Eier und jede Menge Infos über ihr Huhn. Nach einem Jahr, wenn die Legeperiode vorbei ist, wird das Huhn geschlachtet und kann als Suppenhuhn abgeholt werden.

Auf die Idee gekommen sind Stefanie und Lukas Blinka, als sie ihren Hühnern mit einem mobilen Hühnerstall das Leben verschönern wollten. „Die Kosten wollten wir wieder reinbekommen – und gleichzeitig darauf aufmerksam machen, wie Hühnerhaltung richtig geht“, sagen sie. 100 solcher Patenschaften haben sie verkauft. Wer ebenfalls eine möchte, muss sich erstmal auf die Warteliste setzen lassen und hoffen, dass bald ein neues Huhn zur Verfügung steht. Link: www.blinkabelle.de

Jeder Deutsche isst im Schnitt rund 230 Eier im Jahr – sei es als Frühstücksei, in Nudeln oder im Kuchen. Wenn Sie ganz genau wissen wollen, wo Ihr Spiegelei auf dem Teller herkommt, sollten Sie vielleicht künftig nach Friedrichshafen fahren. Dort haben Stefanie und Lukas Blinka mit der Hühnerpatenschaft eine ganz besondere Geschäftsidee verwirklicht.

Mehr entdecken: Modernes Trampen im Sitzen