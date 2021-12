Schnelltest-Zentrum in Aldingen in Betrieb

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Nimas Medical Products, Herr Nikolaus Pintidis, telefonisch unter 0151/23830151 oder per Mail an Info@Nimas-medicalproducts.eu

Dienstleister für das Testangebot ist die Firma Nimas Medical Products aus Villingen-Schwenningen, die noch Mitarbeiter mit Medizinischer Ausbildung (Pfleger, Arzthelfer etc.) in Voll- und Teilzeit, und Aushilfen sucht.

Im Bürgerhaus Aldingen am Marktplatz gibt es täglich die Möglichkeit einen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen. Geöffnet ist jeden Tag von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Es gibt kein Terminvergabe-System. Gruppen können sich jedoch telefonisch oder per Email anmelden. Für Veranstaltungen kann auch ein mobiles Team angefragt werden oder Sonderzeiten gebucht werden.Wenn die Anbindung an die Corona Warn-App freigeschaltet wird, dann können Testergebnisse direkt über die Corona-Warn-App oder auch digital über E-Mail ausgestellt werden. Bei Bedarf wird auch ein schriftliches Zertifikat ausgestellt.

Bitte beachten: Anlässlich der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 5. Dezember, wird die Bürgertestung am Samstag und Sonntag in das Rathaus verlegt. Zusätzlich gibt es am Samstag, 4. Dezember, anlässlich des Handball-Spiels und der Wahl eine Änderung: An diesem Tag gelten verlängerte Öffnungszeiten im Test-Zentrum bis 19 Uhr.