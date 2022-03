Schnelleres Internet: Trossingen, Aldingen und Durchhausen profitieren von Breitband-Förderung

Der Breitbandausbau wird in den Gemeinden Trossingen, Aldingen und Durchhausen durch das Land Baden-Württemberg mit 858 026 Euro gefördert. Darüber informieren die Abgeordneten Guido Wolf, CDU MdL, und Niko Reith, FDP MdL, in ihren Pressemitteilungen.

„Ich freue mich sehr, dass auch der Landkreis Tuttlingen in dieser Förderrunde wieder dabei ist. Die Kommunalanstalt Breitbandinitiative Landkreis Tuttlingen (BIT) erhält Förderung in Höhe von 858 026 Euro“, so Guido Wolf MdL. Bis 2025 soll der Ausbau einer flächendeckenden gigabitfähigen Breitbandinfrastruktur auf den Weg gebracht sein – dieses Ziel kann nur mithilfe einer Ausweitung der Förderung erreicht werden, dafür hat sich das Land erfolgreich in Brüssel und Berlin eingesetzt. Mit der Ausweitung der Förderung auf die sogenannten grauen Flecken wird außerdem ein neues Kapitel der Breitbandförderung aufgeschlagen. Das Land investiert als verlässlicher Partner der Kommunen zielgerichtet in eine gigabitfähige Zukunftstechnologie.

„Gerade für die hohe Zahl an Gewerbetreibenden in Südbaden ist ein leistungsfähiges Breitbandnetz essentiell für den Erhalt der Konkurrenzfähigkeit im internationalen Wettbewerb“, so Niko Reith.