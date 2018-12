Am Montag hat gegen 11.20 Uhr ein Schneeräumfahrzeug in der Falltorstraße in Hausen ob Verena einen geparkten Fiat-Ducato mit der Schneeschaufel gestreift, berichtet die Polizei. Der Fiat-Ducato wurde an der Fahrerseite von der Schneeschaufel komplett aufgerissen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 5500 Euro.