Schnee und Wiemuth vertreten Dekanat im Diözesanrat

Der Diözesanrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart tagt am Wochenende, 14. und 15. Mai, in Untermarchtal. Unter Vorsitz von Bischof Gebhard Fürst stehen im Mittelpunkt der Sitzung Pastorale Themen und die Vorbereitung des Katholikentages in Stuttgart, heißt es in einer Ankündigung.

Der Diözesanrat konnte seit der Neuwahl 2021 nur virtuell tagen. Diese Sitzung ist die erste Präsenzsitzung des Gremiums. Das Dekanat Tuttlingen-Spaichingen wird durch Norbert Anton Schnee aus Denkingen und Mechthild Wiemuth aus Tuttlingen vertreten. Sie wurden mit großer Mehrheit von den Kirchengemeinderäten in den Diözesanrat gewählt.