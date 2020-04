Schnaps war auch bei der Ruhr keine Lösung

In diesen Krisentagen der Corona-Pandemie erinnern sich einige ältere Denkinger wieder an die Schilderungen ihrer Eltern und Großeltern. Autor Josef Fetzer hat in dem Buch „Beiträge zur Denkinger Geschichte 2015/16“ in einem Kapitel den Verlauf der gefürchteten Ansteckungskrankheit von 1917 für die Nachwelt festgehalten. Die Berichte stützen sich auf die mündlichen Überlieferungen von Zeitzeugen und die Darstellungen im Pfarrarchiv.

Was hat die Darmseuche „Ruhr“ mit der Corona-Pandemie zu tun? Damals wie heute fühlen sich die Menschen dem unsichtbaren Feind hilflos ausgeliefert. Man vertraute in früheren Jahrhunderten oft allerlei gut gemeinten Ratschlägen. So hat sich neben vielerlei Hokuspokus immer noch die heute auch wieder aufkommende Mär hartnäckig gehalten, dass man mit reichlich Schnaps die Bakterien oder Viren bekämpfen könnte. Dass man mit peinlich genauer Hygiene, dem Waschen oder Abkochen von Lebensmitteln den ansteckenden Epidemien entgegen treten könnte, kam erst allmählich im 20. Jahrhundert ins Bewusstsein einer aufgeklärten Gesellschaft.

Mit zu den Entdeckern der winzigen Organismen zählte der Berliner Arzt Robert Koch, dem es gelang, die Infektionserreger und die Ansteckungswege zu identifizieren. Folglich wurde dieser bahnbrechende Forscher gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Direktor des „Königlich-Preußischen Instituts für Infektionskrankheiten“ ernannt. Dieses weltbekannte Institut steht als Robert-Koch-Institut (RKI) dieser Tage wieder im Mittelpunkt der Suche nach Bewältigung der grassierenden Seuche.

Dabei gehen die Empfehlungen der Virologen auch heute wieder in die gleiche Richtung wie vor hundert Jahren schon. Vorbeugendes Hände waschen, peinliche Hygiene und Kontakte einschränken, bei ersten Symptomen sofortige Quarantäne. Weil die sogenannte Ruhr eine oft tödlich verlaufende bakterielle Darmkrankheit ist, wurden das Abkochen der Lebensmittel und das Schälen von Obst empfohlen, was bei der aktuellen Corona-Virusepidemie nicht im Vordergrund steht. Die Darmkrankheit Ruhr wurde über kontaminiertes Wasser und verunreinigte Lebensmittel übertragen. Besonders ansteckend waren die Ausscheidungen der infizierten Patienten, was bei den damaligen „Aborten“ ohne Wasserspülungen und Desinfektionsmitteln besonders problematisch war. Genau so wie in der aktuellen Situation waren besonders Menschen mit geschwächtem Immunsystem gefährdet. Und im vorletzten Kriegsjahr waren nicht nur die ausgemergelten Soldaten betroffen, sondern auch die Not leidende Zivilbevölkerung.

So wurde der Überlieferung nach die Ruhrepidemie 1917 von einem Soldat auf Heimaturlaub mit gebracht. Die erste Infektion wurde bei einem sieben Jahre alten Buben diagnostiziert. Von Ende Juli bis Anfang September mussten dreizehn Todesfälle registriert werden. Die sogenannte Dunkelziffer lag sicher weit höher, weil sich viele Erkrankte der Meldepflicht entzogen. Eine breite Aufklärung über die Hygieneregeln erreichte nicht alle Bewohner, wohl aber hielt sich der unausrottbare Mythos, dass reichlich Schnaps die Bakterien abtöten würde. Die Gemeindeverwaltung sah jedoch nicht untätig zu, sondern organsierte auf schnellstem Wege eine Behelfsbaracke, die unweit des früheren Bahnhofes außerhalb des Wohngebietes aufgestellt wurde. Die Erkrankten wurden umgehend in Quarantäne gesteckt, die betroffenen Familien durften ihre Häuser nicht verlassen. Was heute nur in China noch möglich ist, machten die Denkinger schon in jener Zeit vor. Alle Einwohner durften sich nur im Ortsbereich bewegen. Dank dieser rigorosen Abriegelung kam es über den Ort hinaus in diesem Fall zu keinerlei Krankheitsfällen. Man reiste damals nicht um die halbe Welt, Ischgl oder St. Anton waren völlig unbekannt, schließlich hatte man ganz andere Sorgen.

Die Quarantänestation im Gewann „Öschle“ war jedoch bald überfüllt, so dass nicht alle Ruhrpatienten aufgenommen werden konnten. In diesen Fällen musste die häusliche Pflege durch die Angehörigen einspringen. Die Pflege in der Baracke wurde von zwei extra abgeordneten Schwestern aus Untermarchtal übernommen, was die Gemeinde nach dem Ende der Epidemie veranlasste, großzügig 100 Mark an das Mutterhaus zu spenden. Der Einsatz der damaligen Vinzentinerinnen war sicher ein Grund, dass die Schwesternstation ein sehr hohes Ansehen und Respekt in der Bevölkerung gefunden hat.