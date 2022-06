Schmorbrand löst einen Feuerwehreinsatz in Denkingen aus

Ein technischer Defekt an einem Kabelstrang hat am Samstag gegen 12 Uhr zu einen Schmorbrand in einem Wohnhaus geführt, der einen Schreibtisch in Brand gesetzt hat.

Die alarmierten Feuerwehren Denkingen, Frittlingen und Spaichingen konnten das Feuer laut Polizeibericht schnell löschen. Es gab keine Verletzten. Durch das Löschwasser und die Rußantragungen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Schadenshöhe an der Elektrik ist noch nicht bekannt, so die Polizei.