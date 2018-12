Schauspieler stecken tief im Schlamassel

. - Ein Zuckerstück für Kenner ist jedes Jahr die Aufführung der Theatergruppe Hausen am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Verenahalle. „Neschtflucht ins Schlamassel“ von Renate Reuß lautete der Titel der heiteren Komödie in drei Akten, den die Gruppe unter der bewährten Leitung von Harald Klaiber einstudiert hatte. Für die Technik zeigten sich Joachim Rist, für das Bühnenbild Josef Steiner und Rolf Haller sowie für die Maske Ludmilla Senik und Nadine Hauser verantwortlich.

Mit dem Stück landete die Theatergruppe einen Volltreffer. Der schwäbische Schwank fand in der ausverkauften Halle ein begeistertes Publikum. Natürlich, frisch und frei agierten die Schauspieler. Ganz in ihre Rollen vertieft, ließen sie sich auch durch Heiterkeitsausbrüche beim Publikum nicht aus der Fassung bringen. Die oft deftigen Dialoge unterstützten die Mimen mit hervorragender Mimik und Gestik, vieles lebte von Situationskomik.

Zur Handlung: Wenn man bei Familie Beck in die Stube will, muss man nicht nur die Schuhe ausziehen, sondern oft auch die Hosen – da kennt die putzsüchtige Adelheid Beck (Birgit Brugger) kein Pardon. Ihre schauspielerische Erfahrung seit 1989 setzte Birgit Brugger voll ein und wurde zum Star des Abends. Und dass sie Ehemann Josef und Sohn Michael fest in den Händen hat, ist klar. Denn schließlich hat das Stück eine Frau geschrieben.

Der etwas naive, jedoch gutmütige Ehemann Josef Beck (Martin Haller) steigerte seine Darstellungskunst von Akt zu Akt. Als vermeintlicher Liebhaber von Conny (Claudia Steiner) mit gebrochenem Arm wächst er über sich selbst hinaus. Die geschwätzige Nachbarin Hilde (Silke Maurer) ließ ihr komödiantisches Talent so richtig aufblitzen. Schließlich bleibt sie im Streit mit Adelheid Siegerin, indem sie den guten Ruf ihrer Tochter Geli (Lea Klaiber) verteidigt. Ihr Ehemann Heiner (Matthias Haller) stellt sich allerdings auf die Seite der Männer. Für seine extra Pointen erhielt er öfters Beifall und wurde zum Liebling des Publikums.

Letztendlich hat Sohn Michael (Maximilian Mauthe) vom Putzfimmel seiner Mutter regelrecht die „Schnauze“ voll, er träumt von seinen eigenen vier Wänden. Für ihn bietet sich die Gelegenheit, bei seinem Onkel Willi (Rainer Hauser) unterzukommen – und dies mietfrei. Doch wo ist der Haken? Nach der turbulenten Einweihungsparty seiner Bude entpuppt sich das Zimmer als Abstellplatz für die Liebschaften seinen Onkels.

Die Freundinnen von Willi in Gestalt von Conny (Claudia Steiner) und Leni Mitterhofer (Susanne Hauser) erzeugen jede Menge verwirrender Szenen, Verwechslungen und urkomische Situationen. Zuletzt muss sogar Vater Josef Beck als vermeintlicher Freund für die angetrunkene Conny herhalten. Aber dies nur, weil ihm Willi einen Urlaub mit Vollpension bei seiner Leni vom Heuberg in Aussicht stellt. Charmant bemüht sich Leni um ihren „Gipfelstürmer“ Willi, bis der Nebenbuhler Albert (Marco Brugger) mit seinem Traktor auftaucht.

Nun ist das Chaos perfekt, denn Mutter Adelheid und die Nachbarsleute mischen nun ebenfalls mit. Der liebestolle Onkel Willi bringt mit seinen wechselnden Liebschaften alles gehörig durcheinander. Michaels Freundin Geli macht ihrem zukünftigen Schwiegervater regelrechte Vorwürfe für seinen vermeintlichen Seitensprung. Um die Situation zu retten, flüchtet sie stets in ihre Standardtätigkeit: „Ich muss jetzt Kaffee kochen“.

Als die Bühne zur Kampfarena wird und Josef Beck als „Unschuldiger“ verletzt aus dem Ring getragen wird, wird dieser frei für Onkel Willi, der aus dem ganzen Schlamassel mit einem blauen Auge davon kommt. Schade um den schönen Urlaub für Josef Beck. Und Michael darf mit Recht fragen: Warum bin ich eigentlich ausgezogen. Onkel Willi stellt abschließend an die Zuschauer die Frage: Wie wäre das Stück ausgegangen ohne die Weiber? Doch ganz ohne Frauen geht es doch nicht!