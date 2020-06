Schadensverursacher flieht

Anfang dieser Woche hat ein Unbekannter laut Polizeibericht in der Zeitspanne von Montag bis Mittwoch in Aldingen bei einer Unfallflucht ein Fremdschaden in Höhe von 1500 Euro verursacht. Vermutlich beim Rangieren hat ein Fahrzeugführer mit einem noch unbekannten Fahrzeug einen geparkten Seat Ibiza Im Dörfle auf Höhe Hausnummer 4 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Spaichingen unter 07424 / 93 18-0 entgegen.

