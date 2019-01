Schützen kämpfen erfolgreich gegen Unterspülung

Über ein zufriedenstellendes Jahr hat der Schützenverein im proppenvollen Schützenhaus „Dobel“ in seiner Jahresversammlung Bilanz gezogen. Neben Wahlen standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung. Für ihr besonderes Engagement und Einsatz im Schützenverein zeichnete Vorsitzender Bosch 16 Personen mit einem Geschenk aus.

Alle Funktionäre konnten in ihren Ämtern bestätigt werden. Es sind dies: Schützenmeister Reiner Gruler, Sportleiter Klaus Häsler, Schriftführer Karl Stier, Schriftführer Protokolle Rudi Heinsch, die Beisitzer Alex Ped und Dietmar Hugger. Neuer Beisitzer wurde Marc Bertszinn.

Ehrungen

Die Ehrennadel in Bronze vom Württembergischen Schützenbund für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Marc Bertszinn, und Rudolf Heinsch. Silber ging an Jürgen Fischer für 20 Jahre.

Die silberne Ehrenadel vom Württembergischen und Deutschen Schützenbund erhielten für 25 Jahre Reiner Sauter und Markus Sauter.

Oberschützenmeister (OSM) Helmut Bosch hob in seinem Rückblick insbesondere die Arbeiten am Schützenhaus und den Schießständen hervor. Einige Arbeitsdienste wurden dazu verwendet, um schnelle Maßnahmen mit Hilfe von Weidenbüscheln gegen die Unterspülung des Baches durchzuführen, da diese das Fundament der Kugelfänge sowie die Betonhochblenden gefährdete. 50 Meter an der Böschung beim Kugelfang konnten mit Granit-randsteinen befestigt werden. In einem weiteren Arbeitseinsatz wurde der Parkplatz um zwei Stellplätze erweitert. Zudem mussten einige Bäume am Hang gefällt werden.

Aber nicht nur handwerklich begabt sind die Schützen, auch beim Festen haben sie was drauf. So wurde das Waldfest trotz des schlechten Wetters dank des kulinarischen Angebots zu einem Erfolg. Eine Premiere erlebte das Schlachtfest in der neuen Turn- und Festhalle.

Der OSM ging auch auf das Ernst-Mössner-Gedächtnisschießen, das Paul von Mauser-Gedächtnisschießen, das Königsschießen und das Silvesterschießen ein. Alle vier Veranstaltungen stießen auf große Resonanz.

Neben Wettkämpfen und Arbeitseinsätzen wurde auch die Kameradschaft gepflegt mit einem Ausflug, Teilnahme an der Fasnet, Kappenabend und der Teilnahme am Wasenfest in Cannstatt.

Schriftführer Karl Stier ließ das vergangene Jahr mit allen Aktivitäten, die neben dem Schießsport geleistet wurden, Revue passieren. Sehr erfreut zeigten sich die Mitglieder von den Ausführungen des Kassierers Dirk Steger. Mit dem satten Gewinn konnte das Schuldenkonto um einiges abgebaut werden.

Zahlreiche Schießerfolge

Sportleiter Klaus Häsler gab die Schießerfolge bei der Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaft bekannt. An den KM nahmen 29 Sportler in verschiedenen Disziplinen und Altersgruppen teil. Davon erreichten 49 Podestplätze und sieben neue Kreisrekorde wurden erreicht. 14 Starter schafften es in verschiedenen Disziplinen zur BM. Davon kamen acht aufs Podest. Zur LM qualifizierten sich fünf Starter. In der Disziplin Vorderlader-Pistole wurde Dorit Häsler Landesmeister mit neuem Landesrekord und im Revolver kam sie auf Platz zwei. Auch bei der DM vertrat Dorit Häsler den Verein. Im Perkussionsrevolver erreichte sie den neunten Platz und in der Pistole den hervorragenden vierten Platz.

Mächtig stolz kann der Verein auch auf seine erfolgreiche Jugendarbeit sein, brachte Jugendleiter Bernd Plaumann ein. Bei der Kreismeisterschaft konnten über zehn erste Plätze in verschiedenen Kategorien erreicht werden. Auch bei den Bezirks- und Landesmeisterschaften kamen die Jugendlichen auf vordere Plätze.

Um auch jüngeren Kindern das Schießen zu ermöglichen, stellte Plaumann das neue Lichtgewehr vor. Die Jugendarbeit könnte jetzt schon ab acht Jahren beginnen, was sich der Jugendleiter zum Ziel gesetzt hat.

Nach so vielen Erfolgen war es für Ortsvorsteher Albert Gruler eine Freude, die Entlastung zu erbeten. Er lobte die hervorragende Jugendarbeit, die Teilnahme am Ferienprogramm und bei sonstigen Aktivitäten in der Gemeinde. Dass der Verein geradezu eine Erfolgssträhne mit seinen Schützen vorzeigen könne, aber auch bei den Festen, zolle er Respekt und Hochachtung. Sein Dank galt allen, die den Verein mittragen.

Nach so vielen Erfolgen musste am Schluss der Versammlung OSM Helmut Bosch einen Wermutstropfen bekanntgeben: Das Pächterehepaar des Schützenhauses hat das Pachtverhältnis per Ende April 2018 gekündigt. Nun muss man sich mit der Suche eines neuen Pächters befassen.