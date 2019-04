Schüler wollen Müllflut eindämmen

In ihrer ersten Nachhaltigkeitswoche wird die Gemeinschaftsschule Aldingen die Bedeutung dieses Themas verstärkt in den Fokus rücken und – neben dem, was an der Schule schon lange in Sachen Nachhaltigkeit geleistet wird – weitere kleine und größere zukunftsweisende Schritte gehen.

Von Müllvermeidung über regionale Lebensmittel oder der Eindämmung der Plastikflut werden sich die Klassen mit unterschiedlichsten Aspekten nachhaltigen Handelns beschäftigen.

Schon seit vielen Jahren wird nachhaltiges Handeln an der GMS Aldingen sowohl im Unterricht, als auch in verschiedenen Aktionsfeldern im Alltag an der Schule praktiziert und gefördert. So kümmern sich in allen Klassen Energiebeauftragte darum, Energie im Gebäude zu sparen. Schüler übernehmen hier engagiert Verantwortung dafür, dass in den Klassenzimmern gelüftet, die Lichter rechtzeitig gelöscht und Stecker nach dem Gebrauch von Elektrogeräten gezogen werden.

Im Schulgarten lernen Schüler, selbst Gemüse und Obst naturnah anzubauen und zu ernten, aber auch welche Blüten als Bienenweiden geeignet sind und wie vielfältig mit Naturmaterialien gestaltet werden kann.

Die nun erstmals anberaumte Nachhahltigkeitswoche wird am Freitag, 12. April, mit der jährlich stattfindenden Dorfputzete beendet. Um auch hier die Wegwerfmentalität zu dokumentieren, wird der gesammelte Müll auf dem Marktplatz zusammengetragen und getrennt.

Ab 11.15 Uhr werden die Klassen Bürgermeister Ralf Fahrländer ihre Arbeitsergebnisse der Woche präsentieren. Mit dieser Aktion wollen sie auch die Nachhaltigkeitsziele der Gemeinde unterstützen. Interessierte Bürger sind dazu ebenfalls eingeladen.

Bereits am 5. April werden die Zweitklässler in Aixheim eine Dorfputzete durchführen und sich auch besonders mit dem in der Schule anfallenden Müll beschäftigen. Auch hier wird am 11. April der angefallene Müll sortiert und Schlüsse für ein umweltverträglicheres Handeln daraus gezogen.

Als Projekt der Schule soll die Nachhaltigkeitswoche auch künftig fest im jährlichen Schulkalender installiert werden.