Schüler gestalten Feier mit „Engel-Rap“, Bäumchenmusical und vielem mehr

Mit Musik und Gesang stimmten die Schüler der Gemeinschaftsschule an der Weihnachtsfeier die Besucher auf die kommenden Festtage ein. Wie wichtig den Eltern und Angehörigen der Schüler diese Feier ist, zeigte, dass sie in Scharen kamen und die Erich-Fischer-Halle bis auf den letzten Stehplatz füllten. Und sie bereuten es nicht, denn es gab viel zu sehen und zu hören.

Gekonnt führten Lukas Friesen, Klasse 7a, und Angelina Berger, Klasse 9c, durch das Programm, das von der Musiklehrerin Eva-Maria Wettki mit ihrem Helferteam zum größten Teil organisiert worden war.

Einen fröhlichen Auftakt gab es mit dem Lied „Rudolph hat es eilig“. Die ersten Klassen sangen, als Rentiere geschmückt, frisch und fröhlich. Seit den Sommerferien hat die Schule eine Bläserklasse, die von Eva-Maria Wettki geleitet wird. Die Drittklässler zeigten auf ihren Instrumenten mit „Mehr Bewegung“ was sie in dieser kurzen Zeit schon gelernt haben.

Und was man im Dezember, also an den Tagen vor Weihnachten, alles machen kann, demonstrierten Amelie, Elanah, Jana, Emma, Lorena, Melek und Miray aus der Klasse 3c. Adventskalender basteln und backen gehörten dabei zu den Haupttätigkeiten.

Die Bühne füllte sich dann mit Musikern des Schulorchesters. Mit dem Musikstück „Falling slowly“ und dem Lied „Santa tell me“ hatten sie im Sturm die Herzen der Besucher erobert.

Für alle, die den Tag heute nicht ohne Hilfe angeh’n wollen, hatten Nisa, Svenja, Lars, Finja und Yeliz aus der Klasse 3a einen „Engel-Rap“ vorbereitet. Der Refrain: „Einen Engel, Gott, den brauch ich jetzt, einen Engel, der so richtig fetzt“, wurde bald aus dem Publikum einzeln leise mitgesungen.

Als Höhepunkt der Feier hatten die Fünftklässler ein kleines Musical einstudiert: „Der Traum der Weihnachtsbäume“ mit Eva-Maria Wettki. Mit frischen Stimmen singen die Kinder ihre Soloparts, während ein Chor die Umrahmung und Wiederholung singt. Junge, große und auch prächtige Bäume stehen im Nadelwald und träumen davon, im Weihnachtszimmer geschmückt zu stehen.

Nur ein kleines, krummes Bäumchen, das keinen Platz zum Wachsen gehabt hatte, ist traurig und weint, weil es niemand haben wollte. Ein alter Mann findet nach langer Zeit Gefallen an dem jungen Bäumchen. Doch es soll weiter wachsen, da es jetzt Platz hat. Schnell ruft er Kinder herbei, die den Baum schmücken und vor Freude tanzen und feiern rund um das Bäumchen. Bis dieses selber mitsingt: „Ach, was war ich traurig heut, doch ihr macht mir ’ne große Freud“.

Alle Passanten und Baumsucher singen im Chor: „Eine tolle Idee, ein Weihnachtsbaum, der weiter wachsen und immer schöner werden kann. Ein Baum für jedes Jahr“.

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „O Tannenbaum“ schloss das Musical. Die kleinen Sänger freuten sich über den starken Applaus der Besucher und verneigten sich viele Male.

Beim Klassenmusizieren haben die Sechstklässler nun schon 18 Monate die Instrumente Flöte, Mundharmonika oder Gitarre gelernt und hatten für diesen Abend die Lieder „Lasst uns froh und munter sein“ und „Alle Jahre wieder“ einstudiert.

In seiner kurzen Rede wünschte Schulleiter Bernhard Straile, dass zu jedem der Schüler und Besucher der richtige Engel kommen möge.

Moderator Lukas machte dann auf die Spendenorganisation aufmerksam. In der Adventszeit werden jedes Jahr an der Schule für eine Organisation Spenden gesammelt. Dieses Jahr standen das Kinderhospiz, Tierheim Rottweil und das Obdachlosenheim zur Auswahl.

Die Schüler entschieden sich für das Tierheim. Alle Spenden, die heute Abend noch dazu kommen, gehen somit an das Rottweiler Tierheim, lautete die Information.

Als letzter Programmpunkt der Weihnachtsfeier spielte das Lehrer-Schüler-Orchester gemeinsam „Jingle Bells“. Der gemeinsam gesungene Kanon „Weihnachten ist wunderbar“ bildete den Schluss der von den Schülern bunt und schön gestalteten Feier.