Sanierung Ortsmitte kommt vorwärts und wird gut angenommen

Mit einer Laufzeit bis Frühjahr 2024 wurde Denkingen bereits 2015 in das Landessanierungsprogamm aufgenommen, gestartet wurde 2016. Die gesamte Gebietsgröße der Städtebaulichen Sanierung Ortsmitte von 8,07 Hektar umfasst 60 Hauptgebäude mit Schwerpunkt des ehemaligen Bauhofareals. Der Förderrahmen ist 2, 33 Millionen, wovon bisher ein Finanzbedarf von 1, 89 Millionen Euro in Anspruch genommen wurden. Kürzlich erfolgte eine Aufstockung um 400 000 Euro – so der Stand Stadtsanierung laut Bürgermeister Rudolf Wuhrer. Grund für das Bilanzziehen war der Beuch von MdL Guido Wolf, der sich mit dem Bürgermeister und einigen Gemeinderäten auf einen Rundgang machte. Über den Umfang der bisher erfolgten Städtebaulichen Sanierung der Ortsmitte war der Gast aus Stuttgart mehr als überrascht und war von dem neuen ortsprägenden Gesicht der Ortsmitte sehr angetan.

Alles habe angefangen mit dem Abriss mehrerer Leerständen, alter Bauernhäuser sowie dem ehemaligen Bauhof. So entstand eine große Baufläche, die von der Firma Ettwein Projektbau Verwaltung mit Mehrfamilienhäusern bebaut wurde. Anfangs waren nur drei Häuser geplant. Das vierte sieht inzwischen ebenfalls seiner Vollendung zu, so Bürgermeister Wuhrer. Geschäftsführer Markus Ettwein erläuterte die Bauweise der Gebäude mit Wärmepumpen-Heizung. Die 1,4 Stellplätze pro Wohnung sind in einer Tiefgarage, die von allen vier Gebäuden zugänglich ist, untergebracht. Ob nun als Kapitalanlage oder Eigenbedarf an Wohnraum, von den 40 Wohnungen seien bereits 39 verkauft, informierte Ettwein. Die ganze Sache wäre nicht zustande gekommen, wenn es das Landesprogramm nicht gegeben hätte, war sich MdL Guido Wolf sicher.

In nur neun Monaten Bauzeit entstanden auf dem nachbarschaftlich gelegenen Grundstücks eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens zwei Mehrfamilienhäuser in Holzständebauweise mit je neun Wohnungen. Ganze 2,2 Millionen Euro investierte Bauherr Martin Schnee für diese Maßnahme. Eine Förderung vom Landessanierungsprogramm kam nicht zustande, nur beim Abriß des Landwirtschaftlichen Anwesens.

Voll zum Tragen kam die Landesförderung bei der Sanierung und Ausbau Hintere Gasse 1 durch die Gemeinde. Eine schöne Außenansicht bot hier die „ehemalige Post“, von der Guido Wolf hell begeistert war. Zehn Wohnungen sind hier entstanden. Mit dem Kauf der Dorfwirtschaft „Sternen“ entstand im Gebiet „Winkel“ ein weiteres Gelände zur Sanierung der Dorfmitte. Ein Arbeitskreis wird laut Wuhrer die Aufgabe der Grobplanung übernehmen und sich damit beschäftigen, was mit dem Sternen in Zukunft passieren soll.

Einige Vorarbeiten wurden jedoch schon geleistet für die geplanten weiteren Maßnahmen, stellte Bürgermeister Wuhrer fest. So wurde durch den Abriß des Gebäudes Hindere Gasse 13 Vorbereitungen für eine weitere Bebauung getroffen. Die Sanierung zweier weiterer gemeindlicher Wohngebäude im Gartenweg wurden auf Grund der Finanzlage auf nächstes Jahr verschoben. Als weiteres steht die energetische Sanierung des Kindergartens St. Paul auf dem Programm. Vorausschauend auf die nächsten zwei jahre teilte Bürgermeister Wuhrer mit, dass ein weiterer Sanierungsabschnitt Hauptstraße erfolgen soll. Der Ausbau der Region 5G in Energiesicherheit und Klimaneutralität wird stattfinden. Auch an die Biotopverbundplanung der Region wird gearbeitet.