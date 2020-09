Sanierung der Ortsmitte geht weiter

Um einiges teurer als ursprünglich geplant kommen die Gemeinde Denkingen die Elektroarbeiten für die Baumaßnahme „Hintere Gasse 1“

Für die Elektroarbeiten war eine Summe von 37 774,83 Euro veranschlagt. Die öffentliche Ausschreibung mit drei Bietern ergab dann jedoch als günstigste Summe 107 356,16 Euro. Bauleitung und Fachplaner haben dieses Ergebnis durch Überprüfung der Massen auf 92 147,46 Euro herunter gerechnet.

Sowohl Architekt Josef Gaßner wie auch der Gemeinderat haben diese Preisdifferenz für erklärungsbedürftig gehalten. In der Sitzung am 28. Juli wurde daher beschlossen, den Fachplaner des Büros Pro-Plan Ingenieursgesellschaft, Nagold, in die Sitzung einzuladen. Fachplaner Heselschwert listete von der Außenbeleuchtung, über die Bewegungs- und Rauchmelder, die verschiedenen Telefonanschlüsse je Wohnung, Fernsehanschlüsse in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer, Fußbodenheizung und vieles auf, was zu der von ihm genannten Summe von 109 000 Euro führte. Es komme nicht auf die Wohnungsgröße an, sondern auf die Anzahl der Wohnungen, die zusätzliche Leitungen und Installationen erforderlich machen, äußerte sich der Fachplaner.

Doch die Verwaltung fand diese Ausführungen nicht befriedigend, denn wie kam dann die veranschlagte Summe von 37 774,83 Euro zustande? Planer Gaßner argumentierte mit 30 Prozent Kostensteigerung und dann seien einige Maßnahmen in der Plansumme nicht enthalten. Die Summe von 92 147,46 Euro wurde letztendlich als realistisch angesehen. Die Firma Reiner, Deilingen, führt die Elektroarbeiten entsprechend aus.

Bei den Bestimmungen der Förderung im Sanierungsgebiet „Ortsmitte Denkingen“ wurde bei der Kostenerstattung für Abbruchmaßnahmen zwischen privaten und gemeindlichen Maßnahmen unterschieden. Das hat zur Folge, dass die Fördersätze bei den gemeindlichen Maßnahmen bei 100 Prozent liegen, bei den privaten Maßnahmen aber bis zu 20 000 Euro gedeckelt sind. Der Gemeinderat hat nun einstimmig beschlossen, den Fördersatz für Private an den Fördersatz der Gemeinde mit 100 Prozent anzugleichen. Die Bagatellgrenze mit 10 000 Euro bleibt indessen bestehen.

Der Gemeinderat hat, auch im Hinblick auf die 2024 auslaufende Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Ortsmitte Denkingen“, bereits in der Sitzung vom 18. September 2018 eine Zeitschiene für die Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude erstellt. Laut einstimmigem Beschluss wird das Objekt Gartenweg 1/1 2021 und Gartenweg 1 2022 saniert. Hierfür sind die notwendigen Mittel in die Haushalte 2021 bis ’23 einzustellen. Im Gebäude Gartenweg 1/1, dem ehemalige Raiffeisenbankgebäude, könnte das Dachgeschoss zusätzlich mit zwei Wohnungen ausgebaut werden. Da das Treppenhaus sehr ungünstig angelegt ist, könnte die Verwaltung sich hier auch den Anbau eines separaten Treppenhauses vorstellen. Die Gemeindeverwaltung wurde nun vom Gemeinderat beauftragt, bei verschiedenen Architekturbüros wegen einer Kostenermittlung und Bauleitung anzufragen.

Im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat aus Gründen des Klimaschutzes, des Insektenschutzes sowie zur Kosteneinsparung beschlossen, die Straßenbeleuchtung in einem bestimmten Zeitraum in der Nacht abzuschalten. In der Sitzung vom 26. November 2019 hat der Rat ferner beschlossen, die Straßenleuchten so umrüsten zu lassen, dass künftig jede zweite Lampe abgeschaltet werden kann. Man ging damals von Kosten von 50 Euro pro Lampe aus und somit bei 337 Lampen von 16 850 Euro Gesamtkosten, die in den Haushalt 2020 eingestellt wurden.

Die Ausschreibung hat allerdings kein zufriedenstellendes Ergebnis gebracht. Die Firma Pfaff, die für die Ortsstraßenbeleuchtung zuständig ist, hat für die Umrüstung einer Lampe 133,27 Euro genannt. Somit käme eine Gesamtsumme von 44 911 Euro heraus. Wirtschaftlich fand man diese Summe jedoch für nicht angebracht.

Einstimmig hat der Gemeinderat den Kompromissvorschlag der Verwaltung angenommen: Die Firma Elektro-Pfaff soll nunmehr mitteilen, wie viele Lampen für den eingestellten Betrag von 16 000 Euro umgerüstet werden können. Daraufhin soll der Technische Ausschuss dannn festlegen, welche Lampen umgerüstet werden, wobei hauptsächlich die Kreuzungsbereiche bevorzugt werden sollten.

Des weiteren hat der Denkinger Gemeinderat der Satzung für den Bebauungsplan „Hozenbühl“ zugestimmt. Das zukünftige Allgemeine Wohngebiet bietet Platz für neun Wohngebäude. Im kommenden Jahr wird die Erschließung und Vermarktung erfolgen.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat eine neue Satzung zur Regelung für kostenpflichtige Leistungen der Feuerwehr. Die Satzung tritt am 1. November in Kraft und richtet sich nach den Landessätzen. Die Sätze für den kostenpflichtigen Personaleinsatz errechnen sich aus dem Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre und belaufen sich derzeit auf eine Höhe von 13,50 Euro pro Stundeneinsatz.

Da die Benutzungsgebühren für gemeindeeigene Geräte nicht zu den wichtigen Einnahmequellen der Gemeinde zählen, schlug die Verwaltung vor, keine Erhöhung der Benutzungsgebühren vorzunehmen. Eine Überprüfung soll erst 2024 stattfinden. Das Gremium akzeptierte den Vorschlag einstimmig.

Von Gemeinderat Matthias Zepf kam der Vorschlag, die angespannte Parksituation rund ums Rathaus mit einer Kurzparkzone zu verbessern. Nach Mitteilung der Unteren Verkehrsbehörde könnte ein solcher Bereich eingerichtet werden, wobei allerdings die Frage gestellt wird: Wer kontrolliert die Sache? Schnell war man sich im Rat einig, derzeit von der Ausweisung von Kurzzeitparkplätzen abzusehen. Die Entwicklung der Parkplatzsituation rund ums Rathaus wird aber weiterhin beobachtet.