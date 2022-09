Sammler führt durch die Ausstellung

Die Kunststiftung Hohenkarpfen bietet am ersten Oktoberwochenende zwei Führungen durch die Ausstellung „Kunst und Natur“ an. Die Sonntagsführung am 2. Oktober um 16 Uhr findet mit Kustos Mark R. Hesslinger statt. Am Nationalfeiertag, 3. Oktober, führt um 16 Uhr der Sammler und Kunsthistoriker Christoph Seeger persönlich durch die Ausstellung.

Die Überblicksschau „Kunst und Natur“ verspricht einen frischen Blick auf die Strömungen und Perspektiven der süddeutschen und insbesondere schwäbischen Landschaftsmalerei im 19. und 20. Jahrhundert – zwischen Empfindsamkeit und Realismus.

Zwei Drittel der Exponate zeigen eine Auswahl aus der umfangreichen Privatsammlung Seeger, die vor allem der schwäbischen Malerei und dem europäischen Porzellan gewidmet ist. Ergänzt werden sie in der Ausstellung auf dem Hohenkarpfen um bedeutende Schenkungen und Dauerleihgaben unter anderem aus den Sammlungen Burgdorf und Wüstenrot & Württembergische, die in den vergangenen fünf Jahren in die Sammlung der Kunststiftung aufgenommen wurden.

Zu den Publikumslieblingen zählt das kleine Gemälde „Helgoland" von Fritz Lang, das württembergische Patrioten auch gerne als „Meersburg“ deuten.

Die Ausstellung ist noch bis 6. November zu sehen. Geöffnet ist sie von Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen zwischen 13.30 und 18.30 Uhr. Führungen gibt es an jedem Mittwoch um 17 Uhr und an jedem ersten Sonntag im Monat um 16 Uhr sowie nach Vereinbarung.