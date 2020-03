Sachbeschädigungen an Schule

Zu gleich mehreren Sachbeschädigungen sucht die Polizei Zeugen, die unbekannte Tatverdächtige über das Wochenende an Schulgebäuden der Gemeinschaftsschule in der Heubergstraße anrichteten. Hierbei wurde eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeschlagen und mehrfach gegen weitere Fensterscheiben getreten, was anhand der festgestellten Schuhabdruckspuren nachzuvollziehen war. Ein sich derzeit im

Umbau befindliches Schulgebäude wurde unberechtigt betreten. In diesem Schulgebäude wurden Wände und Arbeitsmaschinen mit Markierungsspray besprüht.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder möglicherweise von solchen benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen zu melden. Die Telefonnummer lautet: 07424/ 93180.