Säuregemisch läuft aus – Großeinsatz

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist die Feuerwehr Spaichingen kurz nach drei Uhr zu einem Gefahrguteinsatz nach Aldingen alarmiert worden. Ein Säuregemisch ist durch ein Loch in einem 1000-Liter-Behälter ausgelaufen. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr Spaichingen in einer Pressemitteilung.

Auf dem Gelände einer Spedition war es im Auflieger eines Lastkraftwagens zur Leckage des 1000-Liter-Behälters gekommen. Weil der Stoff dadurch auslief, alarmierten die Mitarbeiter über 112 die Rettungskräfte.

Wegen der erwarteten Lage setzte die Integrierte Leitstelle in Tuttlingen neben der örtlich zuständigen Feuerwehr Aldingen auch den Gefahrgutzug des Landkreises in Gang.

Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle wurde der Hof der Spedition großräumig abgesperrt, um eine Gefährdung der Mitarbeiter und Einsatzkräfte auszuschließen. Zudem ergab eine erste Erkundung der Schadenstelle, dass keine Menschen zu Schaden gekommen waren.

In der Folge rüsteten sich Feuerwehrangehörige mit so genannten Chemikalienschutzanzügen aus. So konnten sie bis unmittelbar zum betroffenen Behälter vordringen. Am Behälter stellten sie aber nur wenig ausgetretene Chemikalien fest, so die Feuerwehr. Das weitere Austreten des Stoffes sei unterbunden und die bereits ausgetretene Flüssigkeit aufgenommen worden.

Nach Abschluss des Einsatzes mussten die mit dem Stoff in Berührung gekommenen Einsatzkräfte und deren Schutzanzüge intensiv gereinigt werden. Hierzu baute die Spaichinger Feuerwehr bereits früh einen so genannten Dekontaminationsplatz auf. Kernstück dieses Platzes ist eine so genannte Personendusche zur Nassreinigung der Einsatzkräfte.

Da trotz der intensiven Säuberung eine Verunreinigung der Gerätschaften nicht auszuschließen war, wurden diese darüber hinaus den Feuerwehrleuten abgenommen und in Foliensäcke verpackt.

Nachdem die Reinigungsarbeiten der Gerätschaften der Feuerwehren abgeschlossen waren und die Einsatzstelle zurückgebaut war, konnten die Einsatzkräfte gegen 6.30 Uhr nach und nach einrücken. Die Einsatzstelle wurde an den Betrieb übergeben.

Die Höhe des Sachschadens ist der Feuerwehr Spaichingen nicht bekannt.

Die Spaichinger Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Daneben waren die Feuerwehren Aldingen, Gosheim, Trossingen und Tuttlingen sowie Polizei und Rettungsdienst an der Einsatzstelle, sodass insgesamt über 80 Kräfte unter der Leitung des Aldinger Feuerwehrkommandanten Gerd Borchert im Einsatz waren.