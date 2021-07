Ruth Hausch ist neue stellvertretende Konrektorin

Die Gemeinschaftsschule Aldingen hat Grund zu feiern: Ruth Hausch ist als zweite stellvertretende Konrektorin eingesetzt worden. Als langjähriges Mitglied des Aldinger Kollegiums, bisher zuständig für die Klassen 3 und 4 und Gleichstellungsbeauftragte, bringe sie viel Erfahrung für dieses Amt mit, so eine Pressemitteilung.

Im Rahmen einer kleinen Überraschungsfeier wurde ihr die Ernennungsurkunde überreicht.

Als laut Pressemitteilung „spontaner Überraschungsgast“ war auch ein langjähriger Kollege und ehemaliges Mitglied des Schulleitungsteams der damaligen Grund- und Hauptschule Aldingen, Hans Wachter, zu Besuch.

Bei einem Sektempfang und Snacks wurde der Anlass gebührend gefeiert. Mit Ruth Hausch gewinne die GMS Aldingen „eine weitere kompetente, schwungvolle und sympathische Führungspersönlichkeit, was für die vielfältigen Aufgaben an der Schule von großem Nutzen ist“, so die Pressemitteilung.