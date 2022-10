Rund 15 000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kolbenhalde

Insgesamt rund 15 000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Freitagmorgen, gegen 5 Uhr, auf der Kolbenhalde passiert ist.

Ein 33 Jahre alter Mann fuhr mit einem Skoda Superb auf der Langäckerstraße in Richtung Kolbenhalde. An der Kreuzung zur Kolbenhalde kollidierte der 33-Jährige mit einem auf der vorfahrtsberechtigten Kolbenhalde fahrenden Seat Tarraco eines 39-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Sowohl der Skoda, an dem ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstand, als auch der Seat, dessen Schaden sich auf rund 5000 Euro belaufen dürfte, waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.