Rückkehr zur „neuen sportlichen Normalität“

Besonders im Jugendbereich blickt der Sportverein (SV) Dürbheim auf sein erfolgreichstes Vereinsjahr zurück. Insgesamt vier Fußball-Jugendmannschaften errangen zusammen in der SG Heuberg den Meistertitel, wobei der Aufstieg der C-Jugend in die Landesstaffel besonders hervorzuheben ist. Zudem schaffte die Dürbheimerin Kiara Beck in diesem Jahr den Sprung in die U16-Nationalmannschaft des DFB.

Die Jugendringer erkämpften sich souverän mit 32:0 Punkten den Meistertitel in der Bezirksklasse und stiegen somit in die höchste Jugendliga, die Bezirksliga, auf. Ebenfalls erfolgreich waren die aktiven Sportler. Die Ringer sicherten sich frühzeitig den Klassenerhalt und die Fußballer der SGM Dürbheim/Mahlstetten stiegen in die Kreisliga A auf. Um diese Erfolge zu wahren ist es umso wichtiger für den Verein, die Sportler in dieser Zeit zu halten.

Dass es auch ohne Verein geht, hat der Lockdown im März gezeigt. Mit viel Kreativität und in enger Abstimmung des Führungskreises konnte unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Corona-Verordnung der Verein am Leben gehalten werden. Da die Gesundheit aller Vereinsmitglieder immer oberste Priorität hat, warb Vorsitzender Günther Meßmer bei allen Mitgliedern um Verständnis für die getroffenen Entscheidungen.

Diese Kreativität wird auch für das kommende Vereinsjahr notwendig sein, um mit geeigneten Hygienekonzepten die Sicherheit aller zu gewährleisten. Die Ringkämpfe werden deshalb live im Internet übertragen.

Dass sich hierbei der Verein auf seine Mitglieder verlassen kann, zeigte sich einmal mehr bei den Ehrungen. Insgesamt 18 Verbandsehrungen und sieben Vereinsehrungen wurden ausgesprochen. Hierbei erhielten Dirk Kupferschmid und Marc Dittes die WRV-Ehrennadel in Gold von Daniel Olipitz überreicht, und Josef Schilling ehrte Patrick Kupferschmid und Andreas Dittes mit der WLSB-Ehrennadel in Gold. Zu neuen Ehrenmitgliedern des Sportvereins wurden Monika Keller, Manfred Butsch und Günther Mauch ernannt.

Bei den Neuwahlen gab es folgende Veränderungen: Anja Kapp und Yvonne Kalmbach übernehmen gemeinsam das Amt als Abteilungsleiterinnen Turnen. Sebastian Hug wurde zum Abteilungsleiter Fußball und Markus Lutter zum Jugendleiter Fußball gewählt. Als neue Kassenprüferin wurde Ute Merz gewählt, sowie Marc Gimbel zum EDV- Sachbearbeiter und Alexander Vogelmann für die Zuschuss- und Unfallsachbearbeitung. Günther Meßmer wurde als erster Vorsitzender für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.