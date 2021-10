Rübengischter leuchten auf Aldingens Straßen

Bereits zu ihrem neunten „Rübengeischterumzug“ haben die Narrenfreunde Aldingen am vergangenen Freitag aufgerufen Nachdem sich alle um 17.45 Uhr am Parkplatz der Firma Vosseler getroffen hatten, startet um 18 Uhr der Umzug mit vielen Kindern, Erwachsenen und den hellerleuchteten Rübengeischtern in Richtung Rathausplatz.

Angeführt wurde er auch in diesem Jahr wieder von den Jungmusikern des Musikvereins Aldingen. An drei Stationen wurde Halt gemacht und das Rübengeisterlied gesungen. Anschließend gab es auf dem Rathausplatz die wohlverdiente Verpflegung und ein nettes Miteinander. „Mit so einer hohen Besucherzahl hatte keiner gerechnet“, freuen sich die Narrenfreunde.

Dank des Schlössle-Traktorfahrers Florian Beilharz, der die Rüben auf Aldinger Gemarkung wieder angepflanzt hatte, konnten freiwillige Helfer aus dem Jung- und Narrenrat an einem Nachmittag gemeinsam die Rüben ernten und waschen, worauf sie am Samstagmorgen beim Rübenverkauf am Edeka-Milkau Markt von Thomas Geiger und Nicole Merkt verkauft wurden. Aufgrund der pandemiebedingten Vorschriften war es nicht möglich, die Rüben gemeinsam zu schnitzen, weshalb die Familien dies im Voraus zuhause übernommen haben. Dies kam jedoch sehr gut an, weswegen die Narrenfreude dies wahrscheinlich dauerhaft beibehalten möchten.

Danke an alle zahlreichen Teilnehmer und Helfer, welche die Wiederaufnahme des Rübengeischterumzugs zu einem vollen Erfolg werden ließen.