Rübengeister sollen Aldingen auch 2020 leuchten lassen

Die aktuelle Lage macht es den Narrenfreunden Aldingen nicht möglich, in diesem Jahr einen sechsten Aldinger Rübengeister-Umzug in gewohnter Form durchzuführen. Aber sie haben sich trotzdem Gedanken gemacht, wie der Brauch auch in diesem Jahr erhalten bleiben kann.

Und so werden die Narrenfreunde am Samstag, 17. Oktober, von 9 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz von Edeka Milkau Rüben zum Unkostenpreis von je einem Euro verkaufen. Bauer Beilharz hat sie auch in diesem Jahr wieder extra angepflanzt. Die Rüben können dann zu Hause nach Lust und Laune fantasievoll zu einzigartigen freundlichen, grimmigen oder lustigen Rübengeistern geschnitzt werden.

Als Besonderheit bitten die Narrenfreunde allen Eltern, Großeltern und natürlich den Kindern an, die Rübengeister an diesem Samstag, 17. Oktober, ab 19 Uhr erleuchtet vor ihr Haus, ans Fenster oder auf den Balkon zu stellen, um Aldingen „auch oder gerade in dieser schweren Zeit zum Leuchten zu bringen und den Brauch somit aufrecht zu erhalten“, so die Narrenfreunde in ihrer Pressemitteilung.

Schön fänden es die Narrenfreunde, wenn die Kinder dann auch gleich ein Foto von ihrem leuchtenden Rübengeist machen und unter swindi.de/4A7CZJXUSRHVPGD hochladen würden. So soll „der erste virtuelle Rübengeister-Umzug der Geschichte“entstehen.

Es gibt auch eine eigene kindergerechte Geschichte von einem traurigen Rübengeist, der doch so gerne auch in diesem Jahr das Rübengeisterfest feiern möchte. Diese findet man auf www.narrenfreunde.de