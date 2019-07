Rottweiler Freibad feiert 40-Jähriges

Das Rottweiler Freibad feiert 2019 sein 40-jähriges Bestehen. Alle Freibadbesucher können sich am 6./7. Juli laut Pressemitteilung auf ein fulminantes Festwochenende mit Live-Musik und vielen weiteren Attraktionen freuen.

Los geht’s am Samstag, 6. Juli, um 19 Uhr mit Barbetrieb. Drinks sorgen für Abkühlung, bis die Coverband Die Toten Ärzte der Festgemeinde ab 20 Uhr einheizt. Mit bekannten Songs der Kultbands Die Toten Hosen und Die Ärzte laden die Musiker das Publikum zum Mitsingen, Mittanzen und Mitfeiern bis tief in die Nacht ein. Die Truppe wurde laut Mitteilung schon mehrfach als „Beste Coverband Deutschlands“ prämiert. Sie tritt regelmäßig bei großen Events auf, so in Berlin am Brandenburger Tor vor 130 000 Menschen. Karten gibt es nur an der Abendkasse für acht Euro. Während des Konzerts sorgt das Technische Hilfswerk aus Rottweil dafür, dass das gesamte Freibad hell erleuchtet sein wird.

Alle Geburtstagsgäste erhalten am Sonntag, 7. Juli, ganztägig den Freibadeintritt geschenkt bei regulären Öffnungszeiten und vielen Attraktionen. Lediglich das Frühschwimmen muss an diesem Sonntagmorgen entfallen. Wer den Tag dennoch sportlich beginnen will, kann sich mit „Aqua-Fitness – Schnuppereinheiten“ fit halten. Wer lieber kulinarisch in den Vormittag startet, für den stehen beim Frühschoppen Weißwürste und Brezeln bereit. Zu den Klängen des Musikvereins Bühlingen schmeckt das bayrische Nationalgericht gleich doppelt so gut. Musiziert wird von 10.30 bis 12.30 Uhr. Kinder dürfen sich von 10 bis 15 Uhr auf der Spielstraße austoben. Zusätzlich sorgt das Animationsteam „h2o“ von 12.30 bis 17.30 Uhr in und am Wasser für gute Laune. Darüber hinaus hält das Bäder-Team der ENRW, des Betreibers des Freibads, laut Mitteilung weitere Überraschungen bereit.