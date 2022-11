Riesenchor trifft sich zum gemeinsamen Singen

Es ist gewesen, als ob sich eine Großfamilie nach langer Zeit wieder bei einem Fest trifft. Denn erst gab es den Ausfall des Dekanatskirchenmusiktags wegen der Pandemie in 2020, dann Verschiebung in 2021 mit nochmaligem Ausfall. Endlich konnten sich die Kirchenchöre Aldingen, Denkingen, Deilingen, Dürbheim, Königsheim, Mahlstetten, Spaichingen und die Gregorianikschola Spaichingen in Aixheim zum Musiktag treffen. Die Chöre aus Böttingen, Frittlingen, Gosheim und mussten Wehingen absagen und auch die anwesenden Chöre waren sehr minimiert.

Trotzdem: Als Musica Sacra zur Ehre Gottes aus über 250 Kehlen unter der Leitung von Dekanatskirchenmusiker Georg Fehrenbacher erschallte, war das schon ein mitreißendes Gemeinschaftserlebnis, das manchem unter die Haut ging. Der Festgottesdienst wurde von Pater Sabu unter Mithilfe des Dekanatspräses Hans-Peter Mattes zelebriert.

An den Anfang setzten die Chörler das imposante „Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen“. Was für ein kraftvoller und herrlicher Beginn“ äußerten sich die anwesenden Kirchenbesucher. Zur Aufführung kam dann die Deutsche Messe von Bernard Sanders. Eine Bläsergruppe des Musikvereins Aixheim zusammen mit der Organistin Gerlinde Puttkammer begleiteten die Gesänge. Der anwesende Komponist der Messe Bernhard Sanders konnte sich davon überzeugen, dass sein Werk von dem Massenchor einwandfrei zu Gehör gebracht wurde.

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen und es sind die Begegnungen mit der Musik, die das Leben reicher macht“ setzte Präses Hans-Peter Mattes an den Anfang seiner Predigt. Musik gebe Halt und Trost in vielen Situationen des Alltags. Oft seien es gerade die leisen Töne oder Zwischentöne, die etwas Bedeutsames ankündigen. Der Chor „Geborgen in dir, Gott“ bildete ein glanzvoller Schlusspunkt des Festgottesdienstes.

Mit jeder Menge Gesang ging es dann bei der weltlichen Feier in der neuen Festhalle weiter.

Mit Bravour und mit viel Anerkennung der Ehrengäste meisterten die Aixheimer Chörler die Bewirtung in der Halle. Auch Bürgermeister Ralf Fahrländer hob in seinem Grußwort die Verdienste des Chores auch in der Gemeinde hervor. Sein besonderer Dank galt allen Chören für ihren selbstlosen Dienst. Stellvertretend für die emsigen Arbeiter des ausrichtenden Chores übergab er an den Vorsitzenden Alfred Efinger und Dirigent Joachim Gruler ein Geschenk und für deren Frauen einen Blumengruß. Ein weiteres Grußwort sprach Ortsvorsteher Albert Gruler.

In der anschließenden Vorstellung mit je einem Liedbeitrag wurde jeder Chor für sich zu einem Erlebnis. Die beiden Chöre aus Deilingen und Denkingen gaben zusammen „Erlaube mir, feins Mädchen“ von Johannes Brahms zum Besten. Schluss- und Dankesworte gab es vom Kirchenmusiker Georg Fehrenbacher und Präses Hans-Peter Mattes. Mit dem gemeinsamen Schlusslied „Bleib bei uns, Herr“ endete der Dekanatskirchenmusiktag zur späten Stunde.