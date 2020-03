Revanche mit Ausrufezeichen!

Elf Tore Differenz: Dass das Derby-Rückspiel in der Handball-Landesliga der Männer zwischen dem TV Aixheim und der HSG Baar ebenso deutlich endet wie das Hinspiel, war nicht unbedingt zu erwarten. Der TV Aixheim revanchierte sich mit 36:25 für das 22:33 in der Hinrunde.

Aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore ging der direkte Vergleich an die HSG Baar, die damit punktgleich (19:23) auf Platz zehn knapp vor Aixheim liegt. Am Samstag überwiegte bei den Grün-Weißen aber die Freude über den deutlich verbesserten Auftritt als im November. „Die Art und Weise war sehr überzeugend“, sagte Trainer Holger Hafner nach dem achten Saisonsieg.

Aixheim wirkte insgesamt aktiver, schneller und fand gegen jede taktische Ausrichtung der HSG Baar Lösungen. Im zweiten Teil des ersten Durchgangs begann der Gastgeber, sich auf insgesamt fünf Treffer bis zur Pause abzusetzen. Ein guter Start in Durchgang zwei ebnete dann den Weg zum klaren Heimerfolg. Für die HSG Baar war klar: Das Risiko muss erhöht werden. „Wir haben gegen den siebten Feldspieler einfache Tore erzielt. Gegen das 4:2 hat es Philipp Gruler sehr gut gelöst. Insgesamt war es aber zu hektisch. Wir haben kurz ein bisschen die Struktur verloren“, zog Hafner ein Fazit über das Dagegenhalten seiner Mannschaft. Näher als auf 19:25 (49. Minute) kam die HSG an diesem Abend aber nicht mehr. Auch diesen 19. Treffer beanspruchte Albert Tafelmaier (elf Tore) für sich. Die Nummer elf der HSG setzte sich mehrfach entschlossen gegen die TVA-Abwehr durch.

„Je länger das Spiel ging,“, so HSG-Coach Martin Irion, „umso mehr haben wir unsere Linie und unseren Matchplan aus den Augen verloren. Glückwunsch an den TV Aixheim, der das an dem Tag sehr gut gemacht hat.“ In der Halbzeitpause und während den beiden Auszeiten sei geplant worden, die Deckung stabiler zu stellen und im Rückzug schneller zu sein, um auch im sechs gegen sechs verteidigen zu können – was gegen einen spielstarken TVA nicht konsequent aufging. Irion: „Der Tempogegenstoß-Moment war das ganze Spiel über bei Aixheim.“

Auch an die klare Linie der Schiedsrichterinnen Monika Frick und Jacqueline Ströh (TV Weingarten) passte sich der Gastgeber besser an. „Man muss sich als Spieler darauf einstellen. Das haben wir nicht gut gemacht“, sagte Irion bezüglich der Entscheidungen. Mehrfach wurde auf die Doppelbestrafung aus Siebenmeter und Zwei-Minuten entschieden.

Der nächste Gegner beider Mannschaften steht ebenso bei 19:23-Punkten: Die HSG Baar will seine Anhänger am Samstag in Trossingen gegen den TV Weilstetten II wieder zum Jubeln bringen, Aixheim ist am Sonntag bei der SpVgg Mössingen zu Gast.