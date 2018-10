Retten ist schwieriger, als der Laie denkt

Das Feuerwehrfest am Sonntag anlässlich der Fahrzeugweihe der neuen Feuerwehrfahrzeuge ist für den Kommandanten Peter Fetzer und seinen Stellvertreter Andreas Borho zusammen mit der ganzen Feuerwehr zu einem Tag der Freude und des Erfolges geworden. Noch nie hat das Feuerwehrhaus und Umgebung so viele Menschen gesehen wie an diesem sonnigen Herbsttag.

Eine große Anzahl befreundeter Feuerwehren aus dem Kreisfeuerwehrverband kamen mit ihren Fahrzeugen bereits zum Frühschoppen. Sie wurden von der Musikkapelle Denkingen bestens unterhalten. Zu Mittagszeit waren alle Plätze in der Halle, dem Festzelt und im Freien belegt. Die Feuerwehrmänner mit ihren Partnern meisterten jedoch souverän den Ansturm.

Die Kinder konnten es fast nicht erwarten, mit dem großen Feuerwehrauto eine Dorfrunde fahren zu dürfen. Viel Spaß hatten die „zukünftigen Feuerwehrmänner“ auch bei den Wasserspielen, die von der Jugendfeuerwehr betreut wurden.

Viele Interessierte ließen sich beim Besichtigen der neuen Fahrzeuge von den Wehrmännern nähere Details erklären. Staunen erzeugte dabei eine Besonderheit des neuen Gerätetransportwagens: Durch den doppelwandigen Aufbau des 16 Tonnen schweren Fahrgestells besitzt das Fahrzeug auf beiden Seiten unsichtbare Verstecke für je 700 Meter Schläuche. Im Inneren finden sechs Rollcontainer Platz mit Geräten und Zubehör für Atemschutz, Beleuchtung, Notstrom und Hochwasser. Die Beladung auf beiden Fahrzeugseiten ist bestückt für Löschangriff mit Tragkraftspritzen und technischer Ausrüstung zur Verkehrsabsicherung.

Im Mannschaftstransportwagen finden acht Wehrmänner in voller Montur Platz. Zudem besitzt er eine Freisprechung nach außen über Lautsprecher und Radio, wobei auch USB-Sticks in Dauerschleife eingesetzt werden können.

Kommandant Peter Fetzer moderierte die Showübung „Technische Hilfe“ mit einer Fettexplosion. Ein Feuerwehrmann brachte einen viertel Liter Öl auf 200 Grad zum Brennen. Das Löschen mit Wasser erzeugte eine riesige Stichflamme. Moderator Fetzer mahnte deshalb vor allem Hausfrauen, bei brennendem Öl oder Fett niemals mit Wasser zu löschen, sondern einfach die Pfanne mit einem Deckel abzudecken.

Freiwillige dürfen mitmachen

Mit Spreitzer und Schere versuchen die ausgebildeten Wehrmänner bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel eingeklemmte Patienten so schonend wie möglich aus dem Auto zu befreien. Bei der Showübung versuchten Freiwillige aus dem Publikum mit Unterstützung von Wehrmännern diese Hilfeleistung durchzuführen. Nach Anlegen der Schutzkleidung trat bereits der erste Schock ein, denn Spreitzer und Schere wiegen über 25 Kilogramm

Auch das Zertrümmern der Autoscheiben zeigte sich als gar nicht so einfach. Durch Zerschneiden der Reifen erhielt das Unfallauto eine gewisse Stabilität. Dann ging es ans Eingemachte.

Mit dem Spreitzer wurden zuerst die Türen aus den Verbindungen gelöst. Meist schwer atmend entledigten sich die Freiwilligen nach der Schwerstarbeit der Schutzkleidung und meinten durchweg: „Das habe ich mir einfacher vorgestellt.“