Aufgrund von Unachtsamkeit, so die Polizei, ist es am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Hauptstraße in Aldingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 78-jährige Renault-Fahrerin streifte bei der Vorbeifahrt einen am Straßenrand geparkten Mercedes-Benz und verursachte Sachschaden von rund 4000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.