Reisegruppe des Schwarzwaldvereins besuchte Salzburg

Die Mozart-Stadt Salzburg und das Salzkammergut waren das diesjährige Reiseziel der Reisegruppe des Schwarzwaldvereins Ortsgruppe Tuttlingen. Bianca Buchmann hatte die viertägige Reise perfekt geplant und organisiert.

Los ging es am Donnerstagmorgen (Fronleichnam). Mit dem Zug ging es nach Ulm, von dort mit dem ICE nach München und dem Regionalzug nach Salzburg, Dort wurde das Quartier im Gästehaus des Priesterseminars bezogen. Danach ging es zum Schloss „Hellbrunn“ wo ein wunderschöner Park mit Wasserspielen für Abwechslung sorgte. Nach den Wasserspielen im Schloss gab es am anschließenden Stadtrundgang von Salzburg „Wasserspiele“ von oben in Form eines kräftigen Gewitterregens.

Am Freitagmorgen ging die Fahrt mit dem Regio-Bus nach Sankt Gilgen. Mit dem Schiff wurde auf dem Wolfgangsee die bekannte Gemeinde Sankt Wolfgang besucht. Gleich zu Beginn konnte das berühmte Gasthaus „ zum weißen Rössel“ bestaunt werden. Nach intensivem Bummel durch den Ort ging es wieder zurück mit dem Schiff nach Sankt Gilgen und mit dem Bus zur Unterkunft in Salzburg.

Am Samstag wurde mit dem Bus nach Itzling gefahren. Von dort ging es langsam aber stetig den Berg hoch zur Wallfahrtskirche „Maria Plain“. Unter schattigen Bäumen konnte sich die Gruppe an gutem Essen und kühlen Getränken laben. Nach der Einkehr führte der Weg nach Bergheim und mit der Lokalbahn wurde wieder Salzburg angesteuert.

Am Sonntag führt der Weg in den Barockgarten „Mirabell“ und dem schönen barocken Schloss dazu. Eine Blaskapelle spielte an einem Platzkonzert mit schmissigen Weisen. Danach gab es noch einen Besuch in einem Salzburger Caféhaus, wo man sich an leckeren Strudel verköstigen konnte. Zurück ging die Fahrt wieder nach München und Ulm. Bei beiden Stationen waren gute Nerven geplant, da ein Zug in München ausfiel und der Regio-Zug in Ulm total überfüllt war. Souverän meisterte Reiseleiterin Bianca Buchmann die Stresssituationen, sodass die Gruppe wohlbehalten um 22.30 Uhr in Tuttlingen ankam.