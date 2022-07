Reiseführer in der Aldinger Buchbox

Am Samstagnachmittag, 9. Juli, werden viele neue Bücher ins Regal gestellt mit dem Schwerpunkt Deutschland, zum Beispiel ADAC – Der große Reiseführer, Freizeitatlas, Der große Städteführer Deutschlands, Reisebuch Deutschland, Unterwegs in Deutschland, Natur- und Reiseführer Deutschland, Deutsche Landschaften zwei Bände, Essen wie Gott in Deutschland, Altdeutsche Kochrezepte, Vanlife Guard Deutschland, Im Flug über Deutschland. Merianhefte von München, Leipzig, Frankfurt, Hamburg, Dresden, Kassel, Braunschweig, Bremen, Berlin, Aachen, Köln. Und dazu: Circa 50 Mal leichte Unterhaltung als Sommerlektüre, zum Beispiel von Susan Philipps, Jody Picault, Helene Sommerfeld, Anne Fortier, Teresa Simon, Marian Keyes, Eva Seifert, Gabriella Engelmann und viele andere

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände und so weiter vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Zurzeit werden gerne Kinderbücher, Bilderbücher, Krimis und Kochbücher angenommen. Einfach anrufen, es kann auch abgeholt werden im Umfeld von Aldingen. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier 7424 / 84957 (AB), Rita Rechlin 07424 / 85002 (AB).