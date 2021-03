Region entwickelt großflächiges Gewerbegebiet bei Sulz

Es geht voran im regionalen Gewerbegebiet „Best Invest A81“ bei Sulz: Betroffene Behörden äußerten sich Anfang des Jahres bei einem Scoping-Termin zum Vorhaben und der Bebauungsplan ist nun in Auftrag gegeben worden, so die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg in einer Pressemitteilung.

2020 hatte der Gemeinderat der Stadt Sulz grünes Licht für die Umlegung und dass ein Bebauungsplan zum regionalen Gewerbegebiet erstellt werden soll. Jetzt hat die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH den Auftrag für die verbindliche Bauleitplanung erhalten. Anfang 2022 soll der Bebauungsplan rechtskräftig sein, so der Plan.

Insgesamt wird in einem Gebiet von circa 79 Hektar geplant. Es sollen auch Wege und Ausgleichsflächen entstehen. Die verfügbare Fläche für eine große Gewerbeansiedlung könnte am Ende bis zu 50 Hektar fassen.

Mitte Januar machten sich Behörden wie die untere Naturschutzbehörde, die Wasserbehörde, Gewerbeaufsicht, das Vermessungsamt, Landwirtschaftsamt und andere bei einem sogenannten Scoping-Termin ein Bild vom geplanten Gebiet und brachten zu berücksichtigende Punkte mit ein. Gutachten sollen nun unter anderem erforschen, wie sich Schall, Verkehr, Baugrund und Umweltbedingungen in und um das Gebiet auswirken.

Die Ergebnisse fließen dann in einen Bebauungsplan-Vorentwurf ein. Über diesen stimmt dann der Sulzer Gemeinderat ab. Im Weiteren sollen die Öffentlichkeit und Behörden informiert und beteiligt werden.

Das regionale Gewerbegebiet „Best Invest A81“ liegt bei Sulz am Neckar im Landkreis Rottweil. Nahe der Autobahn A81 und der Eisenbahn bietet das Gebiet schnellen Anschluss an Stuttgart, die Schweiz oder Richtung Frankreich.

Die wirtschaftsstarke Region ist geprägt von Maschinenbau, Medizintechnik, Gesundheitswirtschaft. Sie bietet bestens ausgebildete Fachkräfte in diesen Sektoren sowie Absolventen der Hochschulen in Furtwangen, Trossingen, Tuttlingen und Villingen-Schwenningen.

Drei Partner entwickeln gemeinschaftlich das Gebiet: Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Stadt Sulz am Neckar sowie die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die regionale Wirtschaftsförderung vermarktet es und beantwortet Fragen interessierter Investoren unter bestinvest@wifoeg-sbh.de, Telefon 07721/697 325-0.

Auf www.best-invest-a81.de finden Interessierte und mögliche Investoren Informationen.