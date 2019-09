Rasensportplatz in Frittlingen erhält neue Optik

Eine weitere Großbaustelle in Frittlingen befindet sich derzeit im Leintal, wo der Rasensportplatz neu gebaut wird. Im kommenden Jahr kann der Fußballclub Frittlingen sein 100jähriges Bestehen feiern. Dieses Jubiläum wurde zum Anlass genommen, den Rasenplatz von Grund auf neu zu bauen, was schon viele Jahre auf der Wunschliste steht. Der bisherige Rasenplatz wurde 1964 nach vierjähriger Bauzeit eingeweiht. In den vergangenen Jahrzehnten wurden immer nur kleinere Sanierungen durchgeführt. Jetzt bekommt der Platz eine neue Drainage, eine Beregnungsanlage und einen neuen Aufbau. Je nachdem, wie schnell der Rasen wächst und sich verfestigt, kann der Platz im kommenden Frühjahr/Sommer wieder bespielt werden. Die Gesamtkosten von 320 000 Euro werden durch Zuschüsse der Gemeinde und vom WLSB sowie dem Verein getragen. Mit den Fußballspielen weicht man in der Bauzeit auf den Kunstrasenplatz aus und die Spiele der Jugendmannschaften finden solange in Aldingen, Wellendingen und Wilflingen statt, da mit den dortigen Vereinen Spielgemeinschaften bestehen. Zum Jubiläumsfest in einem Jahr kann der FC sich dann über einen neuen Rasenplatz freuen.