Ralf Fahrländer bewirbt sich für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister von Aldingen

Ralf Fahrländer hat am vergangenen Wochenende, kurz nach Veröffentlichung der Stellenausschreibung im Staatsanzeiger seine Bewerbung im Aldinger Rathaus eingeworfen und bewirbt sich damit für eine zweite Amtszeit. Die Wahl findet am 5. Dezember statt.

Fahrländer arbeite gerne mit den Menschen in seiner Gemeinde zusammen und wolle begonnene Projekte fortführen und neue Ideen und Aufgaben realisieren, schreibt der Kandidat in eine Pressemitteilung. Er wolle mit Respekt und Zuversicht, gemeinsam mit der Bevölkerung und dem Gemeinderat, die Herausforderungen der nächsten Jahre angehen. Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und auch mit den umliegenden Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft sei sehr gut und die Gemeinde Aldingen sei gut gerüstet für die Zukunft.

Dabei zeigt er gut gelaunt auf auf die Baustelle des derzeit entstehenden neuen Rathauses auf dem Marktplatz: „Ich glaube da entsteht gerade ein sehr schönes Gebäude und ich würde mich freuen, wenn ich darin noch ein paar Jahre arbeiten dürfte“