Räuber bedroht Kassiererin mit einer Pistole

Bei einem Überfall auf eine Discounter-Filiale am Rottweiler Kriegsdamm hat am Samstagabend ein noch unbekannter Täter mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Der Mann, der mit einer silberfarbenen Pistole bewaffnet war und damit kurz vor Geschäftsschluss die 38 Jahre alte Kassiererin bedrohte, forderte die Herausgabe von Bargeld und verschwand sofort wieder. Die Polizei hat sofort eine Fahndung nach dem Unbekannten eingeleitet, der etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß ist und eine schwarze College- oder Baseballjacke mit weißen Ärmeln und ein schwarzes Kapuzenshirt trug. Noch am Abend hat die Kriminalpolizei die ersten Ermittlungen übernommen. Hinweise zu der Tat nimmt die Kripo in Rottweil unter Telefon 0741/ 4770 entgegen.