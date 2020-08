Räte wollen Ausschreibungsergebnis noch drücken

Das Ausschreibungsergebnis für die Elektrotechnik Baumaßnahme Hintere Gasse 1 sei total unbefriedigend und es stelle sich die Frage, ob dies ausschließlich mit der derzeitigen Marktsituation zusammenhänge, oder aber die Vorermittlungen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt ausgeführt wurden, sagte Bürgermeister Rudolf Wuhrer im Gemeinderat. Auch eine überarbeitete Summe halten Verwaltung und Planer für weit überzogen.

Nun sollen zusammen mit der Bauleitung und dem Fachplaner die einzelnen Positionen noch einmal gründlich auf den Prüfstand gestellt werden, mit der Maßgabe das Ergebnis zu verbessern. Auf der Grundlage dieses Preisspiegels wird die Verwaltung einstimmig ermächtigt, die Vergabe durchzuführen und das Gremium hiervon zu unterrichten. Vorerst soll jedoch der günstigsten Bieterin, der Firma Elektro Reiner, signalisiert werden, dass sie den Zuschlag bekommt. Gleichzeitig wurde an diese Firma für 28 450,04 Euro der Bau der angebotenen Photovoltaikanlage vergeben.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Kindergarten-Elternbeiträge für den Monat Juni entsprechend der tatsächlichen Öffnung nach Tagen abzurechnen. Bei einer notwendigen Quarantäne werden jedoch keine Elternbeiträge erlassen. Mit vier Jastimmen und sechs Gegenstimmen war das Gremium indessen gegen die vorgeschlagene Anpassung der Elternbeiträge entsprechend den Landesrichtlinien mit einer Erhöhung um pauschal von 1,9 Prozent, wogegen die Angebote der verlässlichen Grundschule und Ganztagesbetreuung zustimmend zur Kenntnis genommen wurden.

Seit einiger Zeit beschäftigte sich das Gremium mit dem Zustand der zwei Linden vor dem Rathaus. Der kranke Zustand der Linden ist inzwischen für jedermann ersichtlich. Eine Verpflanzung einer bereits größeren mehrjährigen Linde, was in der letzten Bürgerfragestunde angeregt wurde, bringe nicht den erhofften Erfolg, teilte Bürgermeister Wuhrer mit. Die Firma „Häring am Blütenrain“ erhielt nun den Auftrag für die Lieferung und Pflanzung zweier Linden.