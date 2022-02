Radweg in Aldingen bei Neuhaus am 24. Februar gesperrt

Im Zuge von Baumrodungsarbeiten im Ortsteil Neuhaus wird am Donnerstag, 24. Februar, zwischen der Werksein-fahrt der Fa. Holpp und der Bushaltestelle bei der Bäckerei Licht die Fahrspur der B 14 in Fahrtrichtung Spaichingen/Tuttlingen verengt. Der Radweg muss an diesem Tag komplett gesperrt werden, die Radfahrer können der Umleitung über die Täfermühle/Tobel folgen. Bei Fragen kann man sich an das Bauamt, Erwin Jetter, unter 07424/882-34 oder per Mail an erwin.jetter@aldingen.de wenden.