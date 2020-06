Radler schwer verletzt

Ein schwer verletzter Radfahrer und 2000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Donnerstag gegen 16.45 Uhr an der Einmündung der Lehrstraße in die Balgheimer Straße. Der 30-jährige Fahrer eines Pedelecs befuhr die Lehrstraße laut Polizei in Richtung der Einmündung und bog nach links in die Balgheimer Straße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 40-jährigen Fahrers eines BMW. Der Radler wurde erfasst und stürzte. Er zog sich eine schwere Schulterverletzung zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er war offenbar alkoholisiert, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Polizeirevier Spaichingen leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.