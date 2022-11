Radfahrer bei Unfall mit Auto verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung der Landesstraße 433 und der Kreisstraße 5907 verletzt worden. Das berichtet die Polizei. der 56-jähriger Rennrad-Fahrer war auf der L 433 von Gosheim in Richtung Aldingen unterwegs. An der Kreuzung zur K 5907 stieß der vorfahrtsberechtigte Radler mit einem von rechts kommenden, nach links auf die L 433 einbiegenden Skoda Octavia eine 54-Jährigen zusammen. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte den glücklicherweise nur leicht verletzten Mann vor Ort, berichtet die Polizei. Am Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, am Auto ebenso.