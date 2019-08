Rückgang der Gewerbesteuer macht sich bemerkbar

In ihrer letzten Gemeinderatssitzung hat die Gemeinde Balgheim ihre Blutspender geehrt und eine Bilanz über die Finanzen aus dem letzten Jahr und dem aktuellen gezogen.

Für zehn Blutspenden konnte Bürgermeister Helmut Götz in diesem Jahr Frau Katja Fischer ehren.

Außerdem standen Würdigungen zweier herausragender Spender, Jens Schömburg und Markus Tschirwitz für jeweils 50malige Blutspende an.

„Da jeder Mensch ein ganz bestimmtes Blutgruppenmuster besitzt, sei jede Spende etwas ganz Besonderes. Insofern könne man mit Fug und Recht behaupten, dass Blutspender ganz besondere Menschen seien“, sagte Bürgermeister Helmut Götz laut einem Bericht zur Sitzung der Gemeinde.

Im Bericht heißt es weiter, dass Angelika Werny die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde aus dem Jahr 2018 geprüft hat.

Werny zog für 2018 finanztechnisch im Vergleich zu den Vorjahren eine eher schlechte Bilanz - die Zahlen würde deutlich unter dem Mittelwert der letzten Jahre liegen. Der Hauptgrund ist der Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen.

So war 2016 bei den Gewerbesteuereinnahmen noch ein Rekordergebnis von über einer Million zu verzeichnen. Das Ergebnis für 2018 liegt bei rund 485 700 Euro und somit um rund 50 000 Euro unter den bei der Nachtragsplanung auf schon 535 700 Euro reduzierten Erwartungen. Trotz Einsparungen auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes hat sich die Zuführungsrate mit 40 608 Euro nochmal um 3842 Euro unter den im Nachtragsplan 2018 prognostizierten Wert entwickelt. Damit liegt sie erheblich unter dem Mittelwert der letzten zehn Jahre von 364 290 Euro. Die Nettoinvestitionsrate lag 2018 bei bescheidenen 22 948 Euro.

Der Vermögenshaushalt hat sich allerdings verbessert. Zur Finanzierung des hohen Investitionsvolumens hat die Gemeinde eine Million Euro aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Für vorgesehene Baumaßnahmen und den Kauf von Grundstücken waren 1,271 Millionen Euro bereitgestellt. Insgesamt wurden rund 890 000 Euro benötigt.

Das Geld, das die Gemeinde nicht brauchte, wird aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht nicht als Haushaltsrest nach 2019 übertragen. Dadurch ist die Ausgabenseite für 2018 entlastet und die Entnahme aus den Rücklagen liegt statt den geplanten 313 850 Euro bei deutlich weniger, nämlich 40 280 Euro. Die Rücklagen sind nach Stand von Ende 2018 bei 629 620 Euro.

Seit 2011 macht die Gemeinde jährlich hohe Investitionen von durchschnittlich 1,2 Millionen Euro, die sie so auch weiterhin ohne neue Kreditaufnahme realisieren kann.

Die Gemeinde konnte ihre Schulden durch die planmäßigen Tilgungsleistungen weiter reduzieren und hat somit zum Stand Ende 2018 Schulden in Höhe von 132 230 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 106 Euro zum Jahresbeginn 2019. Somit liegt Balgheim im interkommunalen Vergleich weit unter dem Durchschnitt der Verwaltungsgemeinschaft (236 Euro) und dem Landesdurchschnitt (638 Euro, Stand 2017). Heraus kommt, dass der Rücklagenbestand den Schuldenstand um etwa 500 000 Euro übersteigt. Dieses Geld braucht die Gemeinde voraussichtlich, um die vorgesehenen Investitionen in den kommenden Jahren zu finanzieren.

„Die Gemeinde Balgheim hat in den vergangenen Jahren stark in die Infrastruktur investiert und verfügt somit über einen sehr guten Ausbaustatus und Unterhaltungszustand ihrer wichtigsten Gemeindeeinrichtungen“, so der Bericht der Gemeinde.

Für die Finanzen in diesem Jahr gab Angelika Werny im Auftrag der verhinderten Marleen Woelke einen Bericht zum Zwischenstand ab.

Da der Rückgang der Gewerbesteuer im Vorjahr umfangreich und einschneidend war, hatte die Gemeinde angenommen, dass sie ein Darlehen im Rahmen einer Nachtragshaushaltsplanung aufnehmen muss. Jetzt stellte sich heraus, dass das nicht nötig ist. Man vermutete, dass nur so die laufenden und bereits begonnenen Maßnahmen und die parallel in größerem Umfang getätigten Grundstückserwerbe finanziert werden können.

Da aber voraussichtlich noch weitere Grunderwerbe im laufenden Jahr hinzukommen, kann sich diese Entscheidung, dass kein Darlehnen gebraucht wird, noch ändern.

Einzelne Verträge waren für die Gemeinde aufgrund entsprechender Angebote unumgänglich. Im Rahmen der späteren Bauplatzverkäufe werden diese Ausgaben für Immobilienwerte wieder zurückfließen.