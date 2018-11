Rückblick auf ein Jubiläumsjahr voller Engagement

Im Gegensatz zu den bisher traditionellen Ehrungsabenden der Gemeinde Denkingen, bei denen die Leistungen von Einzelpersonen, Vereinen oder Institutionen in den Blickpunkt gerückt wurden, stand der diesjährige Ehrungsabend ganz im Zeichen des Jubiläumsjahr „1200 Jahre Denkingen“.

„Heute stehen Sie alle im Rampenlicht, weil Sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise mitgeholfen haben, dass dieses Jubiläumsjahr so erfolgreich verlaufen ist,“ sagte Bürgermeister Rudolf Wuhrer zu den zahlreich erschienenen Gästen in der Mehrzweckhalle. Jeder habe nach seiner Art und Können sich eingebracht und wurde so zum Stein im gesamten Mosaik, lobte Wuhrer.

Bei den Jubiläumsfeierlichkeiten hat die Gemeinde einen anderen Weg eingeschlagen als die meisten Jubiläumsgemeinden, blickte Wuhrer zurück. Es wurden nicht eine oder zwei Großveranstaltungen im Jubeljahr durchgeführt. Die Gemeinde entschied sich statt dessen für einen ganzen Festreigen mit sehr vielen kleinen und vielen Großveranstaltungen.

Anfang des Jahres kamen allerdings bei manchen Bedenken auf, ob das Engagement der Bürgerschaft für diesen Festmarathon reicht. „Die Antwort darauf wissen Sie“, sagte Bürgermeister Wuhrer, „und die Antwort darauf geben Sie heute Abend mit ihrem Besuch“.

Mit dem gemeinsamen Anstoßen mit dem Festbier und einem Festvortrag von Prof. Werner Mezger über den Begriff „Heimat“ hat das Festjahr mit einem voluminösen Neujahrsempfang begonnen. Und mit einem Neujahrsempfang am 13. Januar 2019 wird das Jubiläumsjahr feierlich enden. Auch hier wird Werner Mezger mit einer Festrede über die „Zeit und den Kalender“ dabei sein. Auch Minister Guido Wolf wird ein Grußwort sprechen.

Zwischen diesen beiden Veranstaltungen fand ein bunter Strauß mit unterschiedlichsten Themen und Schwerpunkten statt. Fasnet mit Männertanzwettbewerb, Funkenfeuer hatten ihren festen Platz. Während an verschiedenen Mittwochabende der Geschichts- und Heimatverein die Geschichte des Ortes in Beiträgen und z’Liet-Abende aufarbeitete, gab es mit Prof. Wolfgang Urban einen Gang durch die Denkinger Geschichte.

Zu einem ersten Höhepunkt des Jahres wurde die Osterdekoration in der Ortsmitte. Die Senioren weilten im Landtag, mehrere Kreis- und Gauveranstaltungen holten die Vereine zusammen mit einer Gesundheitswoche nach Denkingen. Beim Dutzendfestle zeigte der „Denkinger Filz“ zwei Tage lang, was man aus Wolle alles machen kann. Konzerte und Ausstellungen zusammen mit den Grenzwanderungen gaben Einblick in das kulturelle Leben in der Gemeinde.

Alle sonst im Jahreskreis gefeierten Feste erhielten im Jubiläumsjahr eine besondere Glanznote. Dazu kamen Jubiläen im Jubeljahr mit 25 Jahre Seniorentanz, 50. Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb, 90 Jahre Firma Kauth und das „Multi-Kulti“-Fest. Der OGV organisierte den Tag der offenen Gartentür, der zu einem Besuchermagnet wurde.

Ein Höhepunkt im Veranstaltungsreigen war das Historienspiel: eine Zeitreise durch die Denkinger Geschichte vor der Rathauskulisse. Und alles steuerte dann auf das Wochenende mit dem fünften Albabtrieb mit Markt, Umzug und einem enormen Rahmenprogramm zu.

Engagement geht weiter

Auch Zeichen über das Jubiläumsjahr hinaus wurden mit der Gedenkstele an der St. Michaelskirche, dem Geo-Denkmal auf dem Klippeneck oder der Beschilderung von bedeutsamen Gebäuden in der Gemeinde gesetzt. „Zeichen, dass dieses große bürgerschaftliche Engagement auch über das Jubiläumsjahr hinaus eines der ganz wichtigen Trümpfe der Gemeinde bleiben wird“, so Bürgermeister Wuhrer.

Mit diesem Ehrungsabend möchte sich die Gemeinde mit einem anschließenden Buffet bei den vielen helfenden Hände bedanken. Für Bürgermeister Rudolf Wuhrer war es noch eine besondere Freude, den Überraschungsgast aus Berlin, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (alias Marianne Schätzle) willkommen zu heißen. Als Merkel-Double brachte sie mit Comedy und Kabarett viel Fröhlichkeit in die Halle.

Am Ende des Ehrungsabends könnte man die Veranstaltung als richtigen Glanzpunkt des Jubiläumsjahres setzen, obwohl die restlichen Wochen des Jahres noch einiges zu bieten haben