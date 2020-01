Qualität der Jugendarbeit in Frittlingen verbessert sich

Die offene Jugendarbeit in Frittlingen habe seit der Ausweisung einer 50 Prozent-Stelle und der Besetzung mit Annalena Spiertz eine „deutliche Qualitätsverbesserung“ erhalten, so eine Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. Im Gemeinderat berichtete sie nun von vielfältigen Aktionen und Angeboten, unterstützt von Jugendsprecher Simon Mauch, der das Jahresprogramm 2020 vorstellte.

In ihrem zweiten Jugendbericht erläuterte Gemeindejugendreferentin Annalena Spiertz ihre Aktivitäten in der Offenen Frittlinger Jugendarbeit 2019. Neben den Aktionen der neugegründeten Mädchengruppe sei die Organisation der 72-Stunden-Aktion mit der Herrichtung einer Wanderweg-Treppe bei der Albvereinshütte und dem Bau von Insektenhotels eine besondere Erwähnung wert, die ohne die Unterstützung von Bauhof, Gewerbebetrieben und Gemeinde nicht denkbar gewesen wäre. Mit einem Weißwurst-Frühstück mit Bürgermeister Dominic Butz und der zweiten Jugendkonferenz sei die kommunale Jugendbeteiligung verfestigt worden.

Weiter führte Spiertz die Begleitung der Planung für das neue Jugendhaus, die Unterstützung bei der Organisation von Freizeitangeboten sowie bei Veranstaltungen im Jugendraum auf. Bei zwei Veranstaltungen „Suchtprävention“ und „Nachhaltigkeitsabend“ habe sie sich auch in der N-Region 5G engagiert. Außerdem versuche sie, Frittlinger Jugendliche für Veranstaltungen des Kreisjugendreferats, die insbesondere auch auf europäischer Ebene stattfinden, zu begeistern.

Mauch führte als Aktivitäten des Jugendsprecher-Teams das Tischkicker-Turnier, die Beteiligung am Frittlinger Weihnachtsmarkt sowie die Fasnetsparty an. Geplant seien für 2020 ein Rot-Kreuz-Kurs, Ausflüge für Jugendliche unterschiedlichen Alters, weitere Veranstaltungen und Partys sowie die dritte Jugendkonferenz.

Butz zeigte sich laut Mitteilung beeindruckt von der Arbeit von Spiertz und dem Jugendsprecher-Team und freute sich über deren Kreativität und Ideen. Der Bericht habe gezeigt, dass die Jugendarbeit in Frittlingen in guten Händen sei. Leider musste er vermelden, dass sich die Tätigkeit von Spiertz dem Ende zuneigt, da sie aufgrund ihres Studiums und wegen eines Praktikums, außerdem aufgrund ihrer Schwangerschaft, früher aufhören möchte als vorgesehen. Allerdings sei mit Julia Heim, Jugendreferentin in Aldingen, bereits eine Ersatzlösung gefunden, die bis zur Neubesetzung der Stelle die Aufgaben im Frittlinger Jugendreferat wahrnehmen werde.